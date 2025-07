O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está cancelando as negociações comerciais com o Canadá em retaliação aos impostos que afectam as empresas de tecnologia dos EUA, acrescentando que Ottawa tomará conhecimento da nova tarifa dentro de uma semana.

“Com base neste imposto flagrante, estamos a encerrar TODAS as discussões sobre comércio com o Canadá, com efeito imediato”, disse Trump numa publicação na sua plataforma Truth Social na sexta-feira.

Chamou o país de “muito difícil” para se negociar.

Trump estava a referir-se ao imposto sobre serviços digitais do Canadá, que foi promulgado no ano passado e que deverá render 5,9 mil milhões de dólares canadianos (4,2 mil milhões de dólares americanos) ao longo de cinco anos.

Embora a medida não seja nova, os prestadores de serviços norte-americanos serão “obrigados a pagar vários milhares de milhões de dólares no Canadá” a partir de 30 de junho, observou recentemente a Associação da Indústria de Computadores e Comunicações.

O imposto de três por cento aplica-se a empresas grandes ou multinacionais, como a Alphabet, a Amazon e a Meta, que prestam serviços digitais aos canadianos, e Washington já solicitou anteriormente negociações para a resolução de litígios sobre esta matéria.

O Canadá pode ter sido poupado a algumas das tarifas mais abrangentes de Trump, como uma taxa de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais dos EUA, mas enfrenta um regime tarifário separado.

Trump impôs também taxas elevadas sobre as importações de aço, alumínio e automóveis.

Na semana passada, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, disse que Ottawa iria ajustar as suas contra-tarifas de 25 por cento sobre o aço e o alumínio dos EUA - em resposta à duplicação das taxas dos EUA sobre os metais para 50 por cento - se um acordo comercial bilateral não fosse alcançado em 30 dias.

“Continuaremos a conduzir estas negociações complexas no melhor interesse dos canadianos”, disse Carney na sexta-feira, acrescentando que não tinha falado com Trump após o anúncio do presidente dos EUA.

Progresso da China

A última investida de Trump contra o Canadá ocorreu pouco depois de Washington e Pequim terem confirmado a finalização de um acordo para avançar no comércio.

Pequim disse que Washington iria levantar “medidas restritivas”, enquanto a China iria “rever e aprovar” itens sob controlo de exportação.

Uma das prioridades de Washington nas negociações com Pequim tem sido assegurar o fornecimento de terras raras, essenciais para produtos como veículos eléctricos, discos rígidos e equipamento de defesa nacional.

A China, que domina a produção global destes elementos, começou a exigir licenças de exportação no início de Abril, uma medida amplamente vista como uma resposta às tarifas exorbitantes de Trump.

As duas partes concordaram, após negociações em Genebra, em maio, em reduzir temporariamente as elevadas tarifas de retaliação sobre os produtos de cada um.

A China também se comprometeu a aliviar algumas contra-medidas não tarifárias, mas as autoridades norte-americanas acusaram mais tarde Pequim de violar o pacto e de atrasar a aprovação de licenças de exportação para terras raras.

Os dois países acabaram por chegar a acordo sobre um quadro para avançar com o seu consenso de Genebra, na sequência das negociações realizadas em Londres este mês.

Um funcionário da Casa Branca disse que a administração Trump e a China tinham “concordado com um entendimento adicional para uma estrutura para implementar o acordo de Genebra”.

Este esclarecimento surgiu depois de o Presidente norte-americano ter dito num evento que Washington tinha fechado um acordo relacionado com o comércio com a China, sem fornecer pormenores.

Nos termos do acordo, a China “analisará e aprovará os pedidos de controlo das exportações que satisfaçam os requisitos em conformidade com a lei”, declarou o Ministério do Comércio da China.

“A parte norte-americana cancelará, em conformidade, uma série de medidas restritivas contra a China”, acrescentou.

Próximos acordos?

Dezenas de economias, exceto a China, enfrentam o prazo de 9 de julho para a entrada em vigor de tarifas mais elevadas, acima dos actuais 10%.

Resta saber se outros países que enfrentam as tarifas mais elevadas dos EUA conseguirão chegar a acordos para as evitar antes do prazo.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou na sexta-feira que Washington poderia concluir a sua agenda de acordos comerciais até setembro, indicando que poderiam ser concluídos mais acordos, embora as negociações se estendessem provavelmente para além de julho.

Bessent reiterou que existem 18 parceiros-chave com os quais Washington está concentrado nos pactos.

“Se conseguirmos assinar 10 ou 12 das 18 relações importantes, há outras 20 relações importantes, por isso penso que poderemos ter o comércio fechado até ao Dia do Trabalhador”, disse Bessent, referindo-se ao feriado americano de 1 de setembro.

A Casa Branca já sugeriu que o prazo de julho poderia ser alargado, ou que Trump poderia definir uma tarifa para os países, caso não houvesse acordo.

Os principais índices de Wall Street, que recuperaram na sexta-feira devido à esperança de acordos, perderam terreno depois de Trump ter cancelado as negociações no Canadá.