O atual partido de centro-direita de Portugal ganhou o maior número de lugares nas terceiras eleições gerais do país em três anos, no domingo, mas voltou a ficar aquém da maioria parlamentar, enquanto o apoio ao partido de extrema-direita Chega aumentou.

O resultado ameaça aumentar a instabilidade política no país membro da NATO e da União Europeia, numa altura em que o bloco enfrenta crescentes tensões comerciais a nível mundial e procura reforçar as suas defesas.

Os resultados oficiais quase completos mostram que a Aliança Democrática (AD) do Primeiro-Ministro Luís Montenegro obteve 32,7% dos votos na votação de domingo, com o Partido Socialista (PS) e o Chega praticamente empatados em segundo lugar.

O número de lugares da AD no parlamento de 230 assentos aumentou para 89, o que não chega aos 116 lugares necessários para uma maioria governamental.

Os socialistas obtiveram 23,4%, o seu pior resultado em décadas, seguidos de perto pelo Chega, com 22,6%, o que dá a cada partido 58 lugares.

Mesmo com o apoio do novo partido de iniciativa empresarial Iniciativa Liberal (IL), que obteve nove lugares, a AD continuará a precisar do apoio do Chega para alcançar uma maioria que lhe permita aprovar legislação.

Mas Montenegro, 52 anos, advogado de profissão, recusou qualquer aliança com o Chega, afirmando que este “não é fiável” e “não é adequado para governar”.

Crescimento da extrema-direita

O apoio ao Chega tem crescido em todas as eleições gerais desde que o partido foi fundado em 2019 por André Ventura, um antigo seminarista que mais tarde se tornou comentador de futebol na televisão.

Obteve 1,3% dos votos nas eleições gerais de 2019, ano em que o partido foi fundado, dando-lhe um lugar no parlamento - a primeira vez que um partido de extrema-direita ganhou representação no parlamento português desde que um golpe de Estado em 1974 derrubou uma ditadura de direita que durou décadas.

O Chega tornou-se a terceira maior força no parlamento nas seguintes eleições de 2022 e quadruplicou os seus assentos parlamentares no ano passado para 50, cimentando o seu lugar no panorama político português.

Tal como outros partidos de extrema-direita que ganharam terreno em toda a Europa, o Chega aproveitou a hostilidade contra a imigração e as preocupações com a criminalidade.

Faltam ainda quatro lugares que são atribuídos pelos votos dos portugueses que vivem no estrangeiro, mas os resultados só serão conhecidos dentro de dias.

As eleições de domingo foram convocadas depois de Montenegro ter perdido um voto de confiança parlamentar em março, após menos de um ano no poder.

O Presidente convocou as eleições na sequência de alegações de conflitos de interesses relacionados com a empresa de consultoria da sua família, que tem vários clientes com contratos públicos.

Montenegro negou qualquer irregularidade, afirmando que não estava envolvido nas operações quotidianas da empresa.

A AD formou um governo minoritário após as últimas eleições.

Foi possível aprovar um orçamento que aumentou as pensões e os salários do sector público e reduziu os impostos sobre o rendimento dos jovens, uma vez que o PS se absteve em votações importantes no parlamento. Mas as relações entre os dois principais partidos azedaram após o voto de confiança, e não é claro se um PS enfraquecido estará disposto a permitir que o centro-direita governe desta vez.

O líder dos socialistas, Pedro Nuno Santos, um economista de 48 anos, acusou Montenegro de ter maquinado as eleições “para evitar dar explicações” sobre as actividades da empresa numa comissão de inquérito parlamentar.

Depois de anunciados os resultados, o líder do PS e afirmou que iria convocar uma eleição interna no partido para escolher um novo líder.

Montenegro criticou a política de imigração do anterior governo socialista, acusando-o de ter deixado Portugal numa “desordem”.