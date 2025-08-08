O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, chegou à capital da Síria, Damasco, para uma visita de alto nível com o objectivo de promover a cooperação entre a Türkiye e a Síria.

Na quinta-feira, Fidan reuniu-se com o Presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad Hassan al-Shaibani, e outros altos funcionários durante a sua viagem.

A visita marca mais um marco no aprofundamento das relações entre Ancara e Damasco, oito meses após a queda do regime de Assad e o início de um novo capítulo político na Síria.

De acordo com fontes diplomáticas, as conversações se concentrarão na revisão do progresso alcançado nas relações bilaterais nos últimos meses e na exploração de novas vias de cooperação em vários sectores, incluindo segurança, reconstrução e estabilidade regional.

Reconstrução da Síria e esforços conjuntos de combate ao terrorismo

Um dos principais pontos da agenda é a reconstrução e a recuperação económica da Síria, uma área à qual a Türkiye prometeu apoio técnico e logístico.