Hakan Fidan chega a Damasco para conversações com al-Sharaa e outros altos funcionários
A visita do principal diplomata da Türkiye à Síria marca mais um marco no aprofundamento das relações entre Ancara e Damasco.
Hakan Fidan reúne-se com o Presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad Hassan al-Shaibani. / AA
há 12 horas

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, chegou à capital da Síria, Damasco, para uma visita de alto nível com o objectivo de promover a cooperação entre a Türkiye e a Síria.

Na quinta-feira, Fidan reuniu-se com o Presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad Hassan al-Shaibani, e outros altos funcionários durante a sua viagem.

A visita marca mais um marco no aprofundamento das relações entre Ancara e Damasco, oito meses após a queda do regime de Assad e o início de um novo capítulo político na Síria.

De acordo com fontes diplomáticas, as conversações se concentrarão na revisão do progresso alcançado nas relações bilaterais nos últimos meses e na exploração de novas vias de cooperação em vários sectores, incluindo segurança, reconstrução e estabilidade regional.

Reconstrução da Síria e esforços conjuntos de combate ao terrorismo

Um dos principais pontos da agenda é a reconstrução e a recuperação económica da Síria, uma área à qual a Türkiye prometeu apoio técnico e logístico.

As fontes afirmaram que as duas partes também avaliarão a cooperação actual no combate ao terrorismo, particularmente contra o Daesh e o PKK/YPG, grupos que Ancara considera ameaças diretas à sua segurança nacional devido às suas actividades no nordeste da Síria.

A dinâmica regional também será discutida, com foco nas ações militares e na retórica de Israel, que ambas as partes consideram uma força desestabilizadora para a Síria e para a região em geral.

Promovendo a segurança e a estabilidade a longo prazo

Fontes diplomáticas enfatizaram que o período actual representa uma oportunidade para a Türkiye e a Síria alinharem os seus esforços em prol de interesses comuns, particularmente na promoção da segurança e estabilidade a longo prazo.

“A prioridade da Türkiye é aproveitar essas oportunidades de forma a apoiar a recuperação da Síria e fortalecer a cooperação bilateral”, afirmou uma autoridade do governo.

