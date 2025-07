O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reiterou o seu apoio ao seu homólogo sírio, prometendo não “deixar al Sharaa sozinho”, rejeitou a fragmentação na Síria e destacou que a recuperação do país devastado pela guerra seria benéfica para a Türkiye.

“Num momento em que até atores improváveis estão a unir-se em relação à Síria, é crucial explicar ao mundo que Israel está a atrapalhar os esforços para restaurar a estabilidade”, disse Erdogan a repórteres durante o seu voo de retorno da República Turca do Chipre do Norte (RTCN) no final do domingo.

Ancara tem apoiado a estrutura de transição na Síria liderada pelo Presidente Ahmed al Sharaa, que assumiu o poder após a queda do regime de Assad em dezembro de 2024.

Sobre o cessar-fogo em Sweida, na Síria, cidade que recentemente testemunhou confrontos entre tribos beduínas e a minoria drusa, seguidos de uma intervenção de Israel, Erdogan afirmou que o seu homólogo sírio tem mantido uma postura firme, sem sinais de concessões até ao momento.

“Israel não quer estabilidade na região. Acredita que uma Síria unificada não seria do seu interesse e continua com estas provocações”, acrescentou.

Sobre a questão do Chipre, o líder turco afirmou que não tem planos de visitar o Chipre do Sul, enfatizando: “Assim como eles não reconhecem a RTCN como um estado, nós não reconhecemos o Chipre do Sul como um estado.”

Ele reiterou que a chave para resolver a disputa em Chipre está numa solução de dois estados, sem “nenhuma concessão” nessa posição.

Sobre a venda de caças Eurofighter para a Türkiye, Erdogan afirmou que o Reino Unido e a Alemanha adotaram uma postura “positiva”.

Disse que a União Europeia não deveria esperar nem mais um dia para reativar e avançar nas negociações de adesão da Türkiye.

Em relação à guerra genocida de Israel em Gaza, Erdogan afirmou acreditar que o povo de Gaza não se renderá, destacando que “Israel está a agir como um monstro enlouquecido e acabará por se destruir nessa fúria”.