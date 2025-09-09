A China, a Rússia e a Mongólia realizaram esta semana os seus primeiros exercícios conjuntos de defesa das fronteiras, informou o exército chinês, sublinhando uma coordenação mais estreita em matéria de segurança entre os três vizinhos.

O exercício, denominado “Cooperação na Defesa das Fronteiras - 2025”, decorreu na segunda e terça-feira numa região fronteiriça não identificada partilhada pelos três países, informou o Exército de Libertação Popular numa publicação na sua conta oficial no Weibo.

Os exercícios ao vivo tiveram como objectivo “reforçar a cooperação estratégica entre as três partes, fortalecer a capacidade de lidar com ameaças à segurança das fronteiras e consolidar ainda mais a confiança mútua estratégica”, afirmou o Exército.

Durante os exercícios, foi criado um posto de comando conjunto em território chinês, operando sob o princípio de “qualquer que seja o território, essa parte assume a liderança, com consulta multilateral e comando paralelo”, afirmou a publicação no Weibo.