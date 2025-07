O responsável da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, afirma que o Irão conseguirá provavelmente começar a produzir urânio enriquecido “numa questão de meses”, apesar dos danos em várias instalações nucleares causados ​​pelos ataques norte-americanos e israelitas, informou a CBS News no sábado.

Israel lançou ataques contra o Irão em 13 de junho, afirmando que o seu objectivo era impedir o Irão de desenvolver uma arma nuclear - uma ambição que Teerão tem negado consistentemente.

Posteriormente, os Estados Unidos bombardearam três instalações-chave utilizadas para o programa nuclear de Teerão.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirma que a extensão dos danos causados às instalações nucleares é “grave”, mas os pormenores são desconhecidos. O Presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu que o programa nuclear do Irão tinha sofrido um retrocesso de “décadas”.

Mas Grossi, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), disse que “algumas (instalações) ainda estão de pé”.

“O Irão pode ter, numa questão de meses, diria eu, algumas cascatas de centrifugadoras a girar e a produzir urânio enriquecido, ou menos do que isso”, disse Grossi na sexta-feira, de acordo com uma transcrição da entrevista divulgada no sábado.

Outra questão fundamental é saber se o Irão conseguiu transferir parte ou a totalidade do seu stock de urânio altamente enriquecido, estimado em 408,6 quilogramas, antes dos ataques.

O urânio em questão está enriquecido a 60 por cento - acima dos níveis para uso civil, mas ainda abaixo do nível para armas. Esse material, se continuasse a ser refinado, seria teoricamente suficiente para produzir mais de nove bombas nucleares.

Grossi admitiu à CBS: “Não sabemos onde esse material pode estar.”

“Portanto, uma parte deste urânio enriquecido pode ter sido destruído durante o ataque, mas outra parte pode ter sido transferida. Portanto, em algum momento, é necessário que haja um esclarecimento”, disse na entrevista.

Por enquanto, os legisladores iranianos votaram a favor da suspensão da cooperação com a AIEA e Teerão rejeitou o pedido de Grossi de uma visita às instalações danificadas, especialmente Fordow, a principal instalação de enriquecimento de urânio.

“Precisamos de estar em posição de verificar, de confirmar o que existe, onde está e o que aconteceu”, disse Grossi.

Numa entrevista separada ao programa “Sunday Morning Futures” da Fox News, Trump disse que não achava que as reservas tivessem sido transferido.

“É algo muito difícil de fazer, além disso, não avisamos com muita antecedência“, disse, de acordo com trechos da entrevista. “Eles não moveram nada”.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sublinhou no sábado o apoio de Washington aos “esforços críticos de verificação e monitorização da AIEA no Irão”, elogiando Grossi e a sua agência pela sua “dedicação e profissionalismo”.

A entrevista completa de Grossi será transmitida no programa “Face the Nation with Margaret Brennan” no domingo.