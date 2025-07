A Türkiye rejeitou as críticas da França aos seus processos judiciais em curso, classificando uma declaração recente do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França como uma interferência inaceitável nos seus assuntos internos.

“Rejeitamos categoricamente a declaração feita hoje (7 de julho) pelo Ministério da França para a Europa e Negócios Estrangeiros, que constitui uma interferência nos processos judiciais em curso no nosso país”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.

Ancara afirmou que garante processos judiciais “justos e imparciais” e sublinhou que todas as acções judiciais em questão estão a ser tratadas por tribunais independentes, em conformidade com a Constituição da Türkiye e as leis nacionais.

O ministério acusou a França de aplicar dois pesos e duas medidas, citando a condenação dos líderes da oposição francesa, que os tornou inelegíveis para se candidatarem a cargos públicos, e os processos judiciais em curso contra alguns presidentes de câmara franceses.

“Considerando que o líder do principal partido da oposição francesa foi condenado a uma pena de prisão por decisão judicial... a declaração acima referida reflecte claramente uma duplicidade de critérios”, afirmou.

A Türkiye apelou à França para que respeite a sua soberania judicial e se abstenha de declarações de fazer declarações de cariz político sobre assuntos internos de outras nações.

“Aconselhamos a França a respeitar o sistema jurídico interno e a independência judicial da Türkiye, a abster-se de declarações politicamente motivadas sobre outros países e a concentrar-se na resolução dos seus próprios assuntos internos”, acrescentou o ministério.