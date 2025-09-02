Um deslizamento de terras devastador destruiu uma aldeia na região ocidental do Darfur, no Sudão, matando pelo menos 1.000 pessoas numa das catástrofes naturais mais mortíferas da história recente do país africano, segundo um grupo rebelde que controla a zona.

A tragédia ocorreu no domingo, na aldeia de Tarasin, nas montanhas Marrah, na região central do Darfur, após dias de chuvas intensas no final de agosto, informou o Movimento de Libertação do Sudão em comunicado.

“As primeiras informações indicam a morte de todos os habitantes da aldeia, estimada em mais de mil pessoas. Apenas uma pessoa sobreviveu”, lê-se no comunicado.

A aldeia foi “completamente arrasada”, disse o grupo, apelando à ONU e aos grupos de ajuda internacional para que ajudem a recuperar os corpos.