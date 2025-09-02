ÁFRICA
Um devastador deslizamento de terras destrói uma aldeia no Darfur, no Sudão, matando muitas pessoas
A tragédia aconteceu no domingo na aldeia de Tarasin, nas montanhas Marrah, no Darfur Central, após dias de chuvas fortes no final de agosto.
Águas de enchente inundam uma rua principal em Cartum, capital do Sudão, após fortes chuvas em 27 de agosto. / AFP
2 de setembro de 2025

Um deslizamento de terras devastador destruiu uma aldeia na região ocidental do Darfur, no Sudão, matando pelo menos 1.000 pessoas numa das catástrofes naturais mais mortíferas da história recente do país africano, segundo um grupo rebelde que controla a zona.

A tragédia ocorreu no domingo, na aldeia de Tarasin, nas montanhas Marrah, na região central do Darfur, após dias de chuvas intensas no final de agosto, informou o Movimento de Libertação do Sudão em comunicado.

“As primeiras informações indicam a morte de todos os habitantes da aldeia, estimada em mais de mil pessoas. Apenas uma pessoa sobreviveu”, lê-se no comunicado.

A aldeia foi “completamente arrasada”, disse o grupo, apelando à ONU e aos grupos de ajuda internacional para que ajudem a recuperar os corpos.

Fugindo da guerra violenta entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido (RSF) no estado do Darfur do Norte, os habitantes procuraram abrigo na zona das montanhas de Marra, onde os alimentos e os medicamentos são insuficientes.

A guerra civil, que dura há dois anos, deixou mais de metade da população a braços com níveis de fome extremos e expulsou milhões de pessoas das suas casas, estando a capital do estado de Darfur do Norte, Al Fashir, debaixo de fogo.

