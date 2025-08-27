27 de agosto de 2025
O Ministério da Saúde do Sudão anunciou na terça-feira que registou 1210 novas infecções de cólera, incluindo 36 mortes, no espaço de uma semana.
Em comunicado, o ministério afirma que os novos casos elevam o número total de casos de cólera para 102 831, incluindo 2561 mortes desde o início do surto em agosto de 2024.
Em 6 de agosto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou casos de cólera em todos os 18 Estados sudaneses.
As catástrofes sanitárias no Sudão ocorrem num momento em que a guerra civil entre o exército e as forças paramilitares de apoio rápido prossegue desde abril de 2023.
O conflito causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e deixou milhões de pessoas deslocadas.
