O Ministério da Saúde do Sudão anunciou na terça-feira que registou 1210 novas infecções de cólera, incluindo 36 mortes, no espaço de uma semana.

Em comunicado, o ministério afirma que os novos casos elevam o número total de casos de cólera para 102 831, incluindo 2561 mortes desde o início do surto em agosto de 2024.

Em 6 de agosto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou casos de cólera em todos os 18 Estados sudaneses.