Sudão regista 1.200 novos casos de cólera e 36 mortes numa semana
O número total de casos de cólera no país africano subiu para 102 831, incluindo 2561 mortes desde o surgimento do surto em agosto de 2024.
Pacientes de cólera recebem tratamento numa tenda de isolamento em um campo de deslocados na região oeste de Darfur, no Sudão, devastada pela guerra. / AFP
27 de agosto de 2025

O Ministério da Saúde do Sudão anunciou na terça-feira que registou 1210 novas infecções de cólera, incluindo 36 mortes, no espaço de uma semana.

Em comunicado, o ministério afirma que os novos casos elevam o número total de casos de cólera para 102 831, incluindo 2561 mortes desde o início do surto em agosto de 2024.

Em 6 de agosto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou casos de cólera em todos os 18 Estados sudaneses.

As catástrofes sanitárias no Sudão ocorrem num momento em que a guerra civil entre o exército e as forças paramilitares de apoio rápido prossegue desde abril de 2023.

O conflito causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e deixou milhões de pessoas deslocadas.

