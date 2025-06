O Irão anunciou a reabertura parcial do seu espaço aéreo, na sequência de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos que pôs termo a quase duas semanas de hostilidades com Israel.

“O espaço aéreo da metade oriental do país foi reaberto para voos domésticos e internacionais, bem como para sobrevoos”, afirmou Majid Akhavan, porta-voz do Ministério das Estradas e do Desenvolvimento Urbano do Irão, numa publicação no X na quinta-feira.

No entanto, os voos de e para os aeroportos internacionais de Mehrabad e Imam Khomeini, em Teerão, continuam suspensos até nova ordem, acrescentou.

A medida surge após 12 dias de confrontos entre o Irão e Israel, que começaram com ataques israelitas a alvos nucleares e militares iranianos em 13 de junho - um dos confrontos mais diretos entre os dois rivais em anos.

O cessar-fogo temporário, mediado por Washington, permitiu que ambas as partes recuassem, embora as tensões permaneçam elevadas em toda a região.