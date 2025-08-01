GUERRA EM GAZA
'Cada criança era um sonho': Israel matou mais de 18.500 crianças em Gaza desde outubro de 2023
As autoridades afirmam que as crianças mortas incluíam 88 com apenas um mês de idade, 90 com dois meses e 78 com três meses.
Israel enfrenta um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra o enclave. / AA
1 de agosto de 2025

O exército israelita matou 18.592 crianças palestinianas em Gaza desde outubro de 2023, de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde de Gaza.

Os registos do ministério mostraram que muitas das vítimas foram mortas nos primeiros dias de vida. Algumas morreram apenas horas após o nascimento, atingidas por ataques aéreos ou bombas israelitas.

Os dados divulgados pelo ministério indicam que as vítimas incluem nove bebés mortos no dia do nascimento, cinco no primeiro dia, cinco no segundo dia e oito no terceiro dia.

O ministério explicou que as crianças mortas também incluíram 88 com um mês de idade, 90 com dois meses e 78 com três meses.

O exército israelita tem conduzido uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando mais de 60.200 palestinianos.

Israel impôs um bloqueio a Gaza há 18 anos e, desde 2 de março, fechou todas as passagens, bloqueando a entrada de ajuda humanitária e agravando as condições para os 2,4 milhões de habitantes do território.

Muneer Alboursh, Diretor-Geral do Ministério da Saúde de Gaza, afirmou que o número total de mortes de palestinianos em Gaza devido à fome em massa imposta por Israel desde outubro de 2023 subiu para 159, incluindo 90 crianças.

“Não morreram repentinamente. Definharam, dia após dia, sob um bloqueio que nega alimentos e remédios, e num silêncio global que iguala o opressor à vítima”, disse Alboursh.

“Cada número é um nome. Cada criança era um sonho. Cada mártir precisava apenas de uma refeição, leite ou cuidados.”

Na segunda-feira, os grupos de direitos humanos israelitas B’Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos-Israel acusaram Israel de cometer genocídio em Gaza, citando a destruição sistemática da sociedade palestiniana e o desmantelamento deliberado do sistema de saúde do território.

