O exército israelita matou 18.592 crianças palestinianas em Gaza desde outubro de 2023, de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde de Gaza.

Os registos do ministério mostraram que muitas das vítimas foram mortas nos primeiros dias de vida. Algumas morreram apenas horas após o nascimento, atingidas por ataques aéreos ou bombas israelitas.

Os dados divulgados pelo ministério indicam que as vítimas incluem nove bebés mortos no dia do nascimento, cinco no primeiro dia, cinco no segundo dia e oito no terceiro dia.

O ministério explicou que as crianças mortas também incluíram 88 com um mês de idade, 90 com dois meses e 78 com três meses.

O exército israelita tem conduzido uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando mais de 60.200 palestinianos.

Israel impôs um bloqueio a Gaza há 18 anos e, desde 2 de março, fechou todas as passagens, bloqueando a entrada de ajuda humanitária e agravando as condições para os 2,4 milhões de habitantes do território.