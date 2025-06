Pelo menos dez pessoas morreram, incluindo o suspeito, e várias outras ficaram feridas num ataque a uma escola na cidade austríaca de Graz, informou a Reuters citando a agência noticiosa local APA.

O autor do tiroteio numa escola na cidade austríaca de Graz está entre os mortos, disse a polícia austríaca na terça-feira numa publicação no X.

Os meios de comunicação estatais austríacos ORF disseram que várias pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo estudantes e professores.

O Chanceler austríaco Christian Stocker disse que o tiroteio numa escola na cidade de Graz é uma "tragédia nacional" numa declaração na terça-feira e apresentou as suas condolências às famílias que perderam os seus filhos.

"O massacre numa escola em Graz é uma tragédia nacional que abala profundamente todo o nosso país", disse Stocker. "Não há palavras para a dor e o luto que todos nós - toda a Áustria - estamos a sentir neste momento", acrescentou.

A polícia disse que estava a decorrer uma operação numa rua chamada Dreierschuetzengasse, onde se situa uma escola secundária, mas recusou fazer mais comentários.

A polícia na cidade austríaca de Graz deslocou-se em força para uma escola na terça-feira após receber uma chamada sobre uma situação no local, e disse que foram ouvidos tiros.

O porta-voz da polícia Sabri Yorgun disse que forças especiais estavam entre as enviadas para a escola secundária após uma chamada às 10h00, e que as autoridades estavam a trabalhar para obter uma visão geral do que tinha acontecido.

Graz, a segunda maior cidade da Áustria, está localizada no sudeste do país e tem cerca de 300.000 habitantes.