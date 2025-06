O Professor Gazi Yasargil, neurocirurgião nascido na Türkiye, cujas inovações revolucionárias redefiniram a cirurgia cerebral e lhe renderam o título de 'Neurocirurgião do Século', faleceu aos 99 anos.

A sua morte foi confirmada pelo Ministro da Saúde turco, Kemal Memisoglu, que elogiou Yasargil como “uma figura monumental no mundo da medicina” e prometeu preservar o seu legado.

“Estou profundamente entristecido ao saber do falecimento do Professor Gazi Yasargil, que foi nomeado 'Neurocirurgião do Século' pelas suas contribuições incomparáveis no campo”, escreveu Memisoglu nas redes sociais.

“Ao longo de uma vida que se estendeu por quase um século, ele dedicou-se à ciência e realizou inúmeras conquistas que servem de inspiração para todos nós. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para honrar o seu legado. Que ele descanse em paz e alcance a mais alta posição na vida após a morte.”

Uma figura transformadora na medicina do século XX, Yasargil é mais conhecido por desenvolver técnicas e instrumentos de microcirurgia que revolucionaram o tratamento de condições como aneurismas, tumores cerebrais e epilepsia. A sua invenção do agora omnipresente 'clipe de Yasargil', usado no tratamento de aneurismas cerebrais, tornou-se uma ferramenta padrão em salas de cirurgia neurológica em todo o mundo.

A sua abordagem ao tratamento de distúrbios cerebrais ajudou a estabelecer a microneurocirurgia como uma disciplina central na medicina moderna.

Nascido em Lice, na província de Diyarbakir, na Türkiye, em 1925, Yasargil completou a sua educação inicial em Ancara antes de ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de Ancara.

Num contexto de turbulências da Segunda Guerra Mundial, ele mudou-se para a Alemanha e depois para a Universidade de Basel, na Suíça, onde obteve o seu diploma de medicina em 1950.

Ele iniciou a sua carreira médica em psiquiatria na Universidade de Berna, mas mudou para a neurocirurgia — um campo no qual deixaria uma marca indelével.

Em 1957, ingressou no Hospital Universitário de Zurique, tornando-se professor assistente em 1965. Nesse mesmo ano, iniciou uma parceria de pesquisa na Universidade de Vermont com o Professor Peardon Donaghy, onde avançou a cirurgia microvascular para um novo patamar.

Nas décadas seguintes, Yasargil treinou gerações de neurocirurgiões, muitos dos quais se tornaram líderes na área.

Ele liderou o Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Zurique até à sua reforma em 1999.

Nesse mesmo ano, o seu impacto global foi reconhecido no Congresso de Neurocirurgiões, onde foi oficialmente nomeado o 'Neurocirurgião do Século'.

Mistura de precisão, humildade e compaixão

A influência de Yasargil foi além da inovação. Para pacientes e colegas, ele representava uma rara combinação de precisão, humildade e compaixão.

Entre aqueles que vivenciaram a sua humanidade de perto está Fatima Betul Basturk, uma cirurgiã dentista turca, que foi sua paciente.

“Em 2016, fiz uma ressonância magnética após sofrer fortes dores de cabeça. Este exame revelou uma massa no meu cérebro”, contou à TRT World. “Esse momento marcou o início de uma jornada profundamente emocional. Comecei a consultar vários especialistas, um dos quais foi o Professor Ugur Ture — um aluno do falecido Professor Yasargil.”

Ela relembrou a visita a Ture acompanhada pela sua irmã, ambas profissionais de saúde. Quando Ture soube das suas formações, explicou cuidadosamente os riscos e benefícios da cirurgia em detalhes técnicos. Mas foi Yasargil quem interveio ao perceber a sua ansiedade.

“Assim que o Professor Ture começou a descrever as complicações que poderiam surgir durante a cirurgia, devo ter demonstrado surpresa — talvez até medo”, disse ela. “Nesse momento, Gazi Hoca levantou-se, acenou com as mãos e disse: ‘Não as assustem!’”

O que se seguiu, ela descreveu, foi emblemático do homem reverenciado não apenas por sua inteligência, mas por sua tranquilizadora gentileza. Ele pegou um modelo de cérebro, sentou-se numa mesa de centro à sua frente e começou a explicar com uma clareza desarmante.

“‘Veja’, ele disse, ‘o seu problema está aqui, estende-se desta parte para aquela. Temos ferramentas que entram — tip tip tip — e limpam isto. Não há com o que se preocupar.’”

Ele então pegou num livro de uma prateleira próxima, abriu numa secção que documentava o histórico cirúrgico de Ture com casos semelhantes e mostrou-lhe. “‘Veja’, ele disse, ‘estas muitas cirurgias foram realizadas. Nenhuma fatalidade. Você ficará bem. O seu caso é muito tratável.’”

“Para qualquer pessoa diagnosticada com um tumor cerebral, medo e pavor inundam a mente. Mas Gazi Hoca tirou esse peso de mim. Ele deu-me paz, e entrei na operação calma e confiante. Este conforto que ele me deu — vale mais do que palavras podem expressar”, refletiu ela.

Hoca é um termo respeitoso em turco usado por estudantes ao se referirem aos professores.

“Mesmo após a operação, ele nunca saiu do meu lado. Ele participou em todos os acompanhamentos com o Professor Ture, sentou-se na mesma cadeira ao lado dele, pernas cruzadas, caderno na mão, silenciosamente tomando notas.”

Uma presença tranquilizadora

Para os seus pacientes, Yasargil era mais do que um cirurgião. Ele era uma presença tranquilizadora nos momentos mais assustadores. Para os seus alunos, era um mentor meticuloso. Para o mundo, era um cientista que reformulou fundamentalmente a nossa compreensão do que o cérebro humano — e as mãos humanas — podem alcançar.

À medida que a notícia de sua morte se transmite pela comunidade médica, homenagens continuam a chegar de todo o mundo.

Um evento previamente planeado era a celebração do 100º aniversário de Yasargil em julho, organizado pelo Departamento de Neurocirurgia do Hospital Universitário de Zurique, junto com a Academia Mundial de Cirurgia Neurológica. Os organizadores esperavam realizar o Simpósio do Centenário de Yasargil — uma homenagem ao extraordinário legado de Yasargil e as suas contribuições incomparáveis no campo da neurocirurgia.

Mas para aqueles que se sentaram frente a frente com ele numa consulta tranquila, o viram desmontar cuidadosamente um modelo de cérebro ou ouviram a sua confiança tranquilizadora — o seu legado é profundamente pessoal.

“Que Deus tenha misericórdia da sua alma”, disse Basturk. “Ele ocupa um lugar muito, muito especial no meu coração.”