O Ministério da Defesa Nacional da Türkiye rejeitou como “infundadas” as notícias de que Israel teria atacado alvos das Forças Armadas da Türkiye na Síria, salientando que tais alegações “não reflectem a verdade”.

Numa declaração na quinta-feira, o Ministério centrou a sua atenção no ataque de Israel ao Catar, considerando-o uma prova de que Telavive fez do terrorismo “uma política de Estado, alimentando-se do conflito e opondo-se à paz”.

Ancara disse que o ataque foi uma “violação flagrante da soberania do Catar” e declarou: “Estamos totalmente ao lado do Catar contra este ataque”.

“Ataques imprudentes”

O Ministério instou a comunidade internacional a agir rapidamente, alertando que, a menos que Israel seja detido, os seus “ataques imprudentes” correm o risco de arrastar o Médio Oriente para o desastre.