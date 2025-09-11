TÜRKİYE
Türkiye nega alegações de que Israel tenha atacado as suas forças na Síria
O Ministério da Defesa do país alerta que, a menos que Israel seja detido, os seus “ataques imprudentes” correm o risco de arrastar toda a região para um desastre.
11 de setembro de 2025

O Ministério da Defesa Nacional da Türkiye rejeitou como “infundadas” as notícias de que Israel teria atacado alvos das Forças Armadas da Türkiye na Síria, salientando que tais alegações “não reflectem a verdade”.

Numa declaração na quinta-feira, o Ministério centrou a sua atenção no ataque de Israel ao Catar, considerando-o uma prova de que Telavive fez do terrorismo “uma política de Estado, alimentando-se do conflito e opondo-se à paz”.

Ancara disse que o ataque foi uma “violação flagrante da soberania do Catar” e declarou: “Estamos totalmente ao lado do Catar contra este ataque”.

“Ataques imprudentes”

O Ministério instou a comunidade internacional a agir rapidamente, alertando que, a menos que Israel seja detido, os seus “ataques imprudentes” correm o risco de arrastar o Médio Oriente para o desastre.

O ataque aéreo israelita contra uma equipa de negociação do Hamas em Doha suscitou uma onda de condenações como uma violação flagrante da soberania do Catar e do direito internacional.

O ataque israelita matou cinco membros do Hamas e um agente de segurança do Catar. O Hamas confirmou que a sua liderança sobreviveu ao ataque.

