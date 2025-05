Donald Trump nunca hesitou em utilizar as tarifas como arma política e parece que vai continuar a fazê-lo no seu segundo mandato.

No primeiro dia do seu regresso ao cargo, Trump reafirmou a sua posição dura, ameaçando impor tarifas de 100% se os países do BRICS continuarem os seus esforços para reduzir a dolarização.

Trump 2.0 já anunciou tarifas de 25% sobre o México, 25% sobre o Canadá e 10% sobre a China, e prometeu mais a caminho.

Mas enquanto Trump se prepara para uma nova guerra comercial, poderá Washington permitir-se um confronto económico com um bloco que representa quase metade da população mundial?

E se Trump cumprir as suas ameaças, como é que os BRICS se comportarão sob esta pressão?

O dólar como moeda de reserva

Durante décadas, o dólar americano foi a espinha dorsal do comércio mundial e este domínio foi reforçado pelo sistema de Bretton Woods e pela influência económica dos Estados Unidos da América.

No século XX, este papel foi desempenhado pela libra esterlina britânica. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a estagnação económica da Grã-Bretanha e as dívidas de guerra levaram a que o dólar americano se tornasse a principal moeda de reserva mundial.

Washington não hesitou em utilizar este poder como instrumento geopolítico.

A Rússia aprendeu isto da maneira mais difícil quando, na sequência da sua invasão da Ucrânia, os Estados Unidos da América congelaram centenas de milhares de milhões de dólares de activos russos, impuseram sanções e excluíram Moscovo da rede financeira mundial.

Do mesmo modo, a Türkiye enfrentou pressões económicas durante a crise de Brunson, demonstrando como Washington utiliza os mecanismos financeiros como alavanca contra os seus rivais geopolíticos.

Instrumentos como as sanções, as tarifas, o sistema SWIFT e a hegemonia do dólar podem ser utilizados como armas pelos Estados Unidos da América em qualquer altura.

Para além de acontecimentos específicos no bloco BRICS, a guerra Rússia-Ucrânia serviu para recordar a muitos países a sua dependência do dólar.

Nos últimos anos, muitos países tomaram medidas para reduzir a sua dependência do dólar americano.

Por exemplo, a China e o Brasil transaccionam actualmente em moedas locais, evitando o dólar. A Índia e a Malásia assinaram um acordo para impulsionar as transacções transfronteiriças baseadas no rupia.

O Banco da Indonésia (BI) reduziu a sua dependência do dólar americano através de uma parceria com o Banco da Reserva da Índia (RBI). Ambos os bancos centrais chegaram a um acordo para promover a utilização de moedas locais.

Até a França, um aliado de longa data dos Estados Unidos da América, efectuou transacções de energia em yuan. Além disso, a Coreia do Sul e a Indonésia assinaram recentemente um acordo que prevê uma troca directa entre o won e o rupia.

Além disso, a Rússia e a China têm vindo a negociar sem o dólar há anos.

Desde 2019, Moscovo e Ancara têm um acordo para aumentar a utilização de moedas locais no seu comércio bilateral.

Clube económico ou estabilizador geopolítico?

Os BRICS, cujos membros representam cerca de 30 por cento do PIB mundial e um terço da produção mundial de petróleo, são cada vez mais vistos como um contrapeso às instituições lideradas pelo Ocidente.

Fundado em 2006 como BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), o bloco expandiu-se em 2010 com a inclusão da África do Sul, seguida da Indonésia e, mais recentemente, do Irão, dos Emirados Árabes Unidos, do Egito e da Etiópia.

A Türkiye também demonstrou interesse nesta aliança, tendo-lhe sido concedido o estatuto de “país parceiro”, juntamente com a Argélia, a Bielorrússia, a Bolívia, Cuba, a Indonésia, o Cazaquistão, a Malásia, a Nigéria, a Tailândia, o Uganda, o Uzbequistão e o Vietname.

Em 2014, os BRICS criaram o Novo Banco de Desenvolvimento para financiar projectos de infra-estruturas e iniciaram discussões sobre uma moeda comercial comum, mas ainda não foram tomadas medidas concretas.

Os BRICS são vistos por muitos como uma alternativa potencial às instituições lideradas pelo G7.

No entanto, apesar destas ambições, o BRICS enfrenta um teste importante: Como é que vai responder às agressivas ameaças tarifárias de Trump?

A Rússia, em grande parte afastada dos mercados dos Estados Unidos da América devido a sanções, poderá não ser afetada.

A China, tendo aprendido com as guerras comerciais do primeiro mandato de Trump, parece ser o país mais vulnerável do bloco às políticas comerciais agressivas de Trump, embora mais independente do que antes.

Os Estados Unidos da América são o maior parceiro comercial da China. O volume de comércio bilateral entre os dois países foi de 574 mil milhões de dólares em 2023, dos quais 279 mil milhões de dólares foram a favor da China.

Os telefones, os acessórios para computadores, os aparelhos eléctricos, o calçado, os utensílios de cozinha e o equipamento industrial representam uma parte significativa das exportações da China.

A Índia poderá também enfrentar consequências significativas, uma vez que o défice comercial é de cerca de 43 mil milhões de dólares a favor da Índia, enquanto o volume total do comércio foi de 124 mil milhões de dólares em 2023.

As pérolas, as pedras preciosas e os metais, o equipamento elétrico e eletrónico, os produtos farmacêuticos e os combustíveis minerais representam uma parte significativa das exportações da Índia.

No entanto, as tarifas de Trump desencadearão tarifas retaliatórias que poderão aumentar os preços para os consumidores americanos.

Um momento decisivo

Mesmo sem a intervenção dos Estados Unidos da América, é pouco provável que uma moeda dos BRICS ganhe força.

Uma moeda de reserva global requer uma base estável, tal como o Esperanto caiu em desuso enquanto o inglês se tornou a língua franca mundial.

O Direito de Saque Especial (SDR) do FMI, uma moeda sintética baseada num cabaz de moedas importantes, não conseguiu obter uma aceitação generalizada precisamente porque não tem um único emissor fiável.

Se uma unidade dos BRICS pretendesse competir com o dólar, os países membros teriam de abandonar as suas moedas nacionais e criar uma união monetária sob um banco central unificado - um desafio político e económico de enormes proporções.

O principal obstáculo é o facto de as economias dos BRICS serem demasiado diferentes para que uma união deste tipo funcione eficazmente.

Os blocos monetários bem sucedidos, como a zona euro, surgem normalmente entre economias estreitamente integradas com ciclos económicos semelhantes, laços comerciais profundos e mercados de trabalho relativamente fluidos.

Em contrapartida, os BRICS são constituídos por economias com estruturas económicas, políticas monetárias e prioridades políticas divergentes, como a China e a África do Sul, a Índia e a Rússia.

Num tal ambiente, uma moeda comum pode criar desequilíbrios graves, como o sobreaquecimento de uma economia enquanto outra entra em recessão, e sem a capacidade de ajustar as taxas de juro ou as taxas de câmbio de forma independente, esta situação pode agravar-se.

Sem mecanismos alternativos robustos, como a mobilidade laboral transfronteiriça ou um quadro político forte, estas diferenças conduzirão à discórdia e não à estabilidade.

Trump pode ver os BRICS como um desafio à hegemonia do dólar, mas as contradições internas do bloco são o seu maior obstáculo.

Os países do BRICS+ estão espalhados por quatro continentes, falam línguas diferentes e têm frequentemente fronteiras historicamente disputadas, como se vê nas tensões militares sino-indianas.

As suas economias seguem ciclos económicos diferentes - a subida dos preços da energia beneficia os exportadores de petróleo, como a Rússia e o Brasil, mas sobrecarrega os importadores, como a China e a Índia - o que torna impraticável uma política monetária unificada e reduz a probabilidade de uma moeda BRICS viável.

O ultimato de Trump é mais do que uma disputa comercial - é um teste decisivo para a unidade do BRICS.

Se os BRICS tomarem uma posição decisiva, podem sair mais fortes, acelerando os seus esforços para desenvolver mecanismos financeiros que possam ultrapassar o domínio ocidental.

Embora seja improvável que o dólar americano seja destronado de um dia para o outro, a abordagem hostil de Trump poderia acelerar os esforços dos países do BRICS para desenvolver sistemas financeiros alternativos para reduzir a dolarização.