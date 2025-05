Os responsáveis de seis agências da ONU alertaram para os efeitos catastróficos do bloqueio e dos ataques de Israel em Gaza, dizendo que o mundo está a “testemunhar atos de guerra que mostram um total desrespeito pela vida humana”.

“Há mais de um mês que não entram em Gaza quaisquer fornecimentos comerciais ou humanitários”, afirma a declaração conjunta dos responsáveis do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Gabinete de Serviços para Projectos das Nações Unidas (UNOPS), da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), do Programa Alimentar Mundial (PAM) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Mais de 2,1 milhões de pessoas estão encurraladas, bombardeadas e a passar fome novamente, enquanto que nos pontos de passagem estão a acumular-se alimentos, medicamentos, combustível e abrigos", afirmou.

As agências afirmaram que mais de mil crianças foram mortas ou ficaram feridas apenas na primeira semana após a rutura do último cessar-fogo - “o maior número de mortes numa semana entre as crianças em Gaza no ano passado”.

A declaração também destacou o colapso dos esforços de ajuda, e referiu: “Há apenas alguns dias, as 25 padarias apoiadas pelo Programa Alimentar Mundial durante o cessar-fogo tiveram de fechar devido à escassez de farinha e de gás de cozinha.”

Descrevendo a situação humanitária como sem precedentes, os responsáveis da ONU sublinharam: “Estamos a assistir a actos de guerra em Gaza que mostram um total desrespeito pela vida humana”.

“As novas ordens de deslocação israelitas forçaram centenas de milhares de palestinianos a fugir mais uma vez, sem terem um lugar seguro para onde ir”, refere a declaração conjunta.

Rebateu-se também as alegações de que está a chegar ajuda suficiente a Gaza, afirmando-se: "As alegações de que agora há alimentos suficientes para alimentar todos os palestinianos em Gaza estão longe da realidade no terreno".

Pelo menos 408 trabalhadores humanitários, incluindo mais de 280 da UNRWA, foram mortos desde outubro de 2023.

Os autoridades da ONU instaram os governos mundiais a agir “com firmeza, urgência e determinação” para defender o direito humanitário. "Proteger os civis. Facilitar a ajuda. Libertar os reféns. Renovar o cessar-fogo".