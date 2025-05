A administração Trump adicionou mais de 6.000 imigrantes a uma base de dados de beneficiários mortos da Segurança Social, cortando efetivamente os benefícios e a sua capacidade de trabalhar, informaram os meios de comunicação social dos EUA.

A inclusão dos imigrantes no chamado “ficheiro da morte” tem “o objetivo de pressionar os imigrantes indocumentados a deixar o país”, disse o Washington Post na quinta-feira, citando um representante da Casa Branca.

A política alinha-se com outras medidas anti-imigração de alto nível tomadas pela Casa Branca de Donald Trump desde o início do seu segundo mandato, incluindo o envio de mais de 200 suspeitos de pertencerem a gangues para uma prisão famosa em El Salvador.

Os números da Segurança Social (SSN) são um identificador fundamental para as pessoas nos Estados Unidos, utilizados para declarar rendimentos, estabelecer a elegibilidade para benefícios sociais e outros fins.

Centenas de milhares de pessoas que se encontram ilegalmente no país têm, no entanto, um número de segurança social americano.

Muitos chegaram durante a administração Biden, que permitiu a entrada temporária de certas pessoas como forma de reduzir as travessias ilegais das fronteiras.

Usar o sistema como arma

O responsável da Casa Branca disse ao Washington Post que, a partir do momento em que as pessoas são registadas como mortas no sistema da Segurança Social, passam a ser excluídas por muitos empregadores, senhorios e bancos, bem como por agências federais - o que, no fundo, acaba com a sua capacidade de ganhar a vida no país.

Os meios de comunicação social informaram que a utilização do “ficheiro da morte" foi liderada por funcionários do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Elon Musk.

Citando documentos da administração, o New York Times informou que o grupo inicial de 6.300 pessoas era composto por “criminosos condenados e ‘suspeitos de terrorismo’”.

No entanto, ambos os jornais referem que a medida poderá em breve ser aplicada a muitos mais imigrantes indocumentados.

A utilização do sistema da Segurança Social como arma contra os imigrantes indocumentados segue-se às medidas tomadas para partilhar a informação dos contribuintes do Serviço de Impostos Internos (IRS) com as autoridades de imigração, conforme anunciado na terça-feira.

Há muito tempo que milhões de imigrantes indocumentados pagam impostos como forma de melhorar os seus processos de imigração e a saúde financeira dos grandes programas federais dos EUA, como a Segurança Social.