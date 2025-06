O Presidente dos EUA, Donald Trump, ataca os meios de comunicação social, rejeitando as notícias de que apoia a concessão de 30 mil milhões de dólares ao Irão para desenvolver instalações nucleares não militares.

“Quem, nos meios de comunicação social de notícias falsas, é o SleazeBag que diz que 'o Presidente Trump quer dar 30 mil milhões de dólares ao Irão para construir instalações nucleares não militares? Nunca ouvi falar desta ideia ridícula. É apenas mais um HOAX lançado pelas notícias falsas com o objectivo de desmerecer. Estas pessoas são DOENTES!!!” escreveu Trump no Truth Social.

Relatos dos meios de comunicação social referem que a administração Trump considerou oferecer incentivos económicos ao Irão, como o descongelamento de milhares de milhões em activos iranianos em troca da suspensão do programa de enriquecimento de urânio de Teerão, de acordo com três fontes familiarizadas com as discussões.

No âmbito da sua campanha contra o programa nuclear iraniano, os Estados Unidos lançaram seis bombas sobre as instalações nucleares de Fordow, em 22 de junho, e dezenas de mísseis de cruzeiro submarinos contra duas outras instalações, em Natanz e Isfahan.

Uma sexta ronda de negociações entre os EUA e o Irão estava prevista para 15 de junho, mas Israel lançou ataques aéreos contra instalações militares, nucleares e civis iranianas em 13 de junho.

O conflito de 12 dias entre Israel e o Irão foi interrompido por um cessar-fogo patrocinado pelos EUA, que entrou em vigor a 24 de junho.