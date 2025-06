O Presidente dos EUA, Donald Trump, apelou para que o julgamento por corrupção do Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu seja cancelado ou perdoado, descrevendo o caso como uma "caça às bruxas".

"O julgamento de Netanyahu deveria ser CANCELADO, IMEDIATAMENTE, ou concedido um Perdão a um Grande Herói", escreveu Trump na quarta-feira na sua conta Truth Social.

Ele considerou o Netanyahu como o "Grande Primeiro-ministro em Tempo de Guerra" de Israel, dizendo que ficou chocado ao saber que Netanyahu é esperado no tribunal na segunda-feira, apesar de o país enfrentar tensões elevadas com o Irão.

"Fiquei chocado ao ouvir que Israel, que acabou de viver um dos seus maiores momentos, continua a sua campanha ridícula contra o seu primeiro-ministro", escreveu Trump.

"Não há ninguém que eu conheça que pudesse ter trabalhado mais eficazmente com um presidente dos EUA do que Netanyahu."

Trump acrescentou que enquanto os Estados Unidos tinham "salvado" Israel durante o recente conflito com o Irão, "agora será a vez de Israel salvar Netanyahu".

Caracterizou Netanyahu como o líder mais corajoso e capaz de Israel.

Suborno, fraude e quebra de confiança

Os comentários de Trump marcam uma mudança notável — ou pelo menos um reconhecimento público — de relações melhoradas entre os dois homens, após relatórios de sérias tensões nos últimos anos.

Os desacordos anteriores supostamente decorreram de várias questões, incluindo o genocídio israelita em Gaza e a relação com o Irão antes da última escalada.

Analistas disseram que a tensão se tornou especialmente clara durante a recente digressão de Trump pelo Médio Oriente, que notavelmente excluiu Israel — a primeira vez que um presidente dos EUA o faz.

Nos dias que antecederam essa visita, Trump negociou um cessar-fogo com os Houthis do Iémen sem exigir que parassem os ataques a alvos israelitas.

Também aprovou conversações diretas com o Hamas, durante as quais a sua equipa supostamente concordou em facilitar ajuda humanitária urgente para Gaza em troca da libertação de um cidadão israelo-americano.

O julgamento de Netanyahu — por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança — está em curso desde 2020.

O julgamento foi adiado muitas vezes desde então, com Netanyahu gerir os adiamentos devido ao genocídio em Gaza e, mais tarde, ao conflito no Líbano.

Num primeiro caso, Netanyahu e a sua esposa, Sara, são acusados de aceitar mais de 260.000 dólares em bens de luxo como charutos, joias e champanhe de bilionários em troca de favores políticos.

Dois outros casos alegam que Netanyahu tentou negociar uma cobertura mais favorável em dois órgãos de comunicação israelitas.

Ele nega todas as alegações.

Cumplicidade dos EUA

Netanyahu também enfrenta acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade perante o Tribunal Penal Internacional, que emitiu mandados de captura para ele e para o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant em novembro de 2024 por atrocidades em Gaza, onde os palestinianos documentaram 56.000 mortes, principalmente mulheres e crianças.

Acredita-se que cerca de 11.000 palestinianos estão enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial da Palestina WAFA.

Especialistas, no entanto, afirmam que o número real de mortes excede significativamente o que as autoridades de Gaza reportaram, estimando que poderá rondar as 200.000.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça.

Washington atribui 3,8 mil milhões de dólares em financiamento militar anual ao seu aliado de longa data Israel.

Desde outubro de 2023, os EUA gastaram mais de 22 mil milhões de dólares apoiando o genocídio de Israel em Gaza e guerras em países vizinhos.

Apesar de altos funcionários dos EUA criticarem Israel relativamente ao elevado número de mortes civis em Gaza, Washington resistiu, até agora, aos apelos para colocar condições em quaisquer transferências de armas.