Pelo menos 15 palestinianos foram mortos e dezenas ficaram feridos quando as forças israelitas abriram fogo contra uma multidão de civis que aguardavam por ajuda alimentar perto de um centro de distribuição no centro de Gaza, segundo fontes médicas e testemunhas.

As vítimas estavam entre um grande grupo de pessoas reunidas próximo dos centros de distribuição de ajuda dos EUA e de Israel, perto do corredor de Netzarim, na região central do enclave, informaram fontes médicas à Anadolu no sábado.

Por outro lado, testemunhas relataram que veículos militares israelitas e drones dispararam indiscriminadamente contra a multidão que estava perto do local de distribuição.

Este é mais um incidente mortal envolvendo palestinianos que tentam aceder a assistência humanitária enquanto a crise se agrava em Gaza.

O Ministério da Saúde em Gaza informou que 90 palestinianos foram mortos e 605 feridos foram admitidos nos hospitais de Gaza nas últimas 48 horas.

Desde 7 de outubro de 2023, o número de mortos na guerra genocida em curso por parte de Israel subiu para 55.297, com 128.426 feridos.

Desde 18 de março de 2025, o número de vítimas chegou a 5.014 mortos e 16.385 feridos.