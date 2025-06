Nos hospitais devastados de Gaza, os médicos vestem batas desgastadas, com os rostos marcados pela exaustão, os olhos pesados de dor, mas firmes na determinação - tentando manter a vida unida enquanto tudo à sua volta se desmorona.

Durante mais de 14 meses, os seus esforços foram documentados, captando a luta diária para salvar civis.

Os testemunhos destes médicos, filmados no meio de enfermarias de trauma e clínicas bombardeadas, constituem o coração de Gaza: Médicos sob fogo. É uma crónica rara que oferece uma janela rara para um sistema de saúde em colapso sob o ataque israelita implacável.

O filme, produzido de forma independente pela Basement Films, tinha sido autorizado a ser transmitido pela BBC - do ponto de vista legal, editorial e jornalístico - há meses.

Agora, sem apresentar uma razão clara, a BBC adiou-o indefinidamente.

Embora a BBC esteja a ser alvo de críticas crescentes por ter adiado indefinidamente o lançamento do documentário, algumas fontes internas sugerem que o atraso está relacionado com outro filme chamado Gaza: Como Sobreviver numa zona de guerra. Este último foi retirado do ar depois de se ter revelado que o seu narrador, uma criança, é filho de um oficial do Hamas - um laço familiar não revelado que levou a uma revisão interna.

Apesar de não ter sido feita qualquer admissão direta, os informadores e os críticos sugerem que a pressão política - interna ou de grupos de pressão pró-Israel - pode estar a influenciar a cautela da BBC ao arquivar Gaza: Médicos sob fogo.

Qual é a razão?

A BBC afirma que o atraso está ligado a uma revisão interna de um outro filme: Gaza: Como Sobreviver numa zona de guerra, um documentário britânico de 2025.

Esse filme, encomendado pela BBC Current Affairs e This World, foi alvo de críticas depois de os críticos terem notado que Hammash é filho de Yahya al-Yazouri, um Vice-ministro da Agricultura do governo do Hamas em Gaza. A BBC admitiu que não tinha revelado esta ligação familiar antes da emissão.

No entanto, a confusão entre os dois filmes é enganadora. Gaza: Médicos sob fogo é editorialmente independente e livre de afiliações. Foi realizado pelos respeitados jornalistas Ben de Pear, Karim Shah e Ramita Navai. O filme não contém locuções políticas - apenas testemunhos daqueles que arriscam as suas vidas para salvar outras.

“Não é cautela editorial, mas supressão política”

Mais de 600 figuras proeminentes - incluindo Susan Sarandon, Juliet Stevenson e Miriam Margolyes - assinaram uma carta aberta exigindo que a BBC reverta a sua decisão.

"Isto não é cautela editorial. É supressão política", lê-se na carta. "Nenhuma organização noticiosa deve decidir silenciosamente, à porta fechada, quais as histórias que vale a pena contar. Este importante filme deve ser visto pelo público e a coragem dos seus colaboradores deve ser honrada."

E fontes dizem agora que os médicos palestinianos e os denunciantes que aparecem no filme ameaçam retirar o seu consentimento se o documentário continuar a ser enterrado.

Muitos arriscaram a vida para falar. Agora temem que os seus testemunhos sejam apagados pela própria plataforma que prometeu partilhá-los.

Segundo o The Guardian, um porta-voz da Basement Films disse:

“Pedimos mais uma vez desculpa àqueles que nos confiaram as suas histórias... É compreensível que muitos dos colaboradores e daqueles que filmaram para nós em Gaza estejam a começar a reconsiderar o seu consentimento para o filme, agora que este está atrasado meses, apesar de ter sido assinado e elogiado por alguns quadros superiores da BBC News”.

Além disso, a organização Health Workers 4 Palestine afirmou num comunicado que: “Os profissionais de saúde que aparecem neste documentário testemunharam a morte de inúmeros colegas e arriscaram as suas vidas não só para cuidar dos seus pacientes, mas também para documentar e expor o ataque implacável de Israel às infra-estruturas e ao pessoal de saúde”.

Ao expressar solidariedade com os médicos de Gaza “cujas vozes estão a ser silenciadas”, o grupo disse que as suas histórias estão a ser “enterradas pela burocracia e pela censura política”.

“Se as vozes dos médicos palestinianos não são consideradas credíveis - tal como as vozes das crianças palestinianas foram anteriormente ignoradas - então as vozes de quem é que a BBC considera legítimas?”

A Basement Films também criticou o atraso e expressou publicamente a sua frustração, afirmando:

“Todos os dias que este filme é adiado, a BBC falha no seu compromisso de informar o público, falha na sua responsabilidade jornalística de relatar a verdade, e falha no seu dever de cuidado para com estes corajosos colaboradores.”

Os realizadores, os seus sujeitos e um número crescente de vozes culturais e políticas continuam a exigir que a BBC cumpra o seu dever - não apenas de revisão editorial, mas de verdade.

Serão todas as verdades iguais?

O organismo de radiodifusão do Reino Unido, financiado com fundos públicos, tem sido alvo de críticas nos últimos anos devido a uma suposta inclinação pró-Israel na sua cobertura, muitas vezes acusada de colocar em primeiro plano as declarações do governo israelita, minimizando as perspectivas palestinianas.

O atraso também levanta preocupações mais profundas sobre o desequilíbrio sistémico na forma como a vida palestiniana é representada - ou excluída - nos meios de comunicação ocidentais. À medida que as infra-estruturas de saúde de Gaza se desmoronam e o número de mortos aumenta, o adiamento de um filme que centra as vidas e as perdas dos médicos palestinianos envia uma mensagem arrepiante.

Desde outubro de 2023, mais de 52.800 palestinianos foram mortos em Gaza numa brutal ofensiva israelita, a maioria dos quais mulheres e crianças.

Em maio de 2025, mais de 1400 médicos foram mortos em serviço por Israel. Médicos, enfermeiros, paramédicos e cirurgiões foram bombardeados em hospitais, esmagados sob escombros ou deliberadamente visados quando operavam ambulâncias claramente marcadas.

A Comissão de Inquérito das Nações Unidas declarou que estes ataques podem constituir crimes de guerra e, nalguns casos, o crime de extermínio contra a humanidade. Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra o enclave.

Neste contexto, arquivar um filme que centra a atenção nos médicos palestinianos não é um ato neutro. Contribui para um padrão nos meios de comunicação ocidentais em que o sofrimento dos palestinianos é marginalizado ou completamente omitido.

A BBC afirma que tomará uma decisão sobre o lançamento do documentário “no momento oportuno”, mas não deu qualquer prazo ou transparência sobre o processo.