Os Estados Unidos estão a entregar projécteis de artilharia e mísseis de artilharia de foguetes móvel para Ucrânia, disseram dois funcionários norte-americanos à Reuters e Associated Press, dias depois da administração do Presidente Donald Trump ter interrompido os envios de algumas armas críticas para Kiev.

A pausa de alguns envios de armas na semana passada parece ter estado relacionada com preocupações de que os estoques militares dos EUA pudessem estar demasiado baixos, disseram as autoridades.

O Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ordenou a pausa na semana passada para permitir que o Pentágono avaliasse os seus estoques de armas, uma medida que apanhou a Casa Branca de surpresa. O Pentágono negou que Hegseth tenha agido sem consultar o Presidente Donald Trump.

Os funcionários, falando sob condição de anonimato, disseram na quarta-feira que projécteis de artilharia de 155 mm e mísseis GMLRS (artilharia de foguetes móvel) estão agora a ser fornecidos para Ucrânia.

Os funcionários não disseram quantas armas estão a ser enviadas e se o envio estava completo. Também não ficou claro se o novo envio representava alguma mudança na política da administração.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na terça-feira que ordenou uma expansão dos contactos com os Estados Unidos para garantir entregas críticas de suprimentos militares, principalmente da defesa aérea.

Momento crítico

A decisão surgiu numa altura em que a Ucrânia e a Rússia trocavam ataques.

As unidades de defesa aérea ucranianas estavam a defender Kiev contra drones russos no início da quinta-feira pela segunda noite consecutiva, com autoridades a relatarem um incêndio num edifício de apartamentos no centro da cidade e fragmentos de drones a aterrarem em diferentes distritos.

O exército ucraniano emitiu avisos na aplicação de mensagens Telegram, de que a cidade também poderia estar sujeita a um ataque de mísseis.

O Presidente da Câmara Municipal de Kiev, Vitali Klitschko, escreveu no Telegram que duas habitações tinham pegado fogo no distrito central de Shevchenkyvskyi. Disse que equipas de emergência tinham sido enviadas para diferentes partes da cidade.