A Índia deportou centenas de pessoas para o Bangladesh sem julgamento, de acordo com funcionários de ambos os países, o que suscitou a condenação de activistas e advogados que afirmam que as expulsões são ilegais e baseadas em perfis étnicos.

Nova Deli afirma que os indivíduos deportados são imigrantes sem documentos.

No entanto, de acordo com a ministra-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, os cidadãos indianos de língua bangla de estados governados pelo BJP também foram rotulados como “bangladeshis” e deportados apesar de terem provas de cidadania, informou o The Daily Star.

Os refugiados Rohingya registados no ACNUR também não foram poupados.

“Em vez de seguir os procedimentos legais, a Índia está a empurrar principalmente muçulmanos e comunidades de baixos rendimentos do seu próprio país para o Bangladesh sem qualquer consentimento”, disse Taskin Fahmina, investigador sénior da organização de direitos humanos Odhikar, do Bangladesh, ao The Guardian.

“Esta pressão da Índia é contra o direito nacional e internacional”.

O governo nacionalista hindu do Primeiro-Ministro, Narendra Modi, há muito que adoptou uma posição dura em relação à imigração, em especial a proveniente do vizinho Bangladesh, de maioria muçulmana, com altos funcionários a referirem-se a eles como “térmitas” e “infiltrados”.

Esta atitude também provocou receio entre os cerca de 200 milhões de muçulmanos indianos, especialmente os falantes de bengali - uma língua muito falada no leste da Índia e no Bangladesh.

“Os muçulmanos, especialmente os da parte oriental do país, estão aterrorizados”, disse o veterano activista indiano dos direitos humanos Harsh Mander.

“Milhões de pessoas são lançadas para este medo existencial”.

O Bangladesh, em grande parte cercado por terra pela Índia, viu as relações com Nova Deli ficarem geladas desde que uma revolta em massa em 2024 derrubou o governo de Dhaka, um antigo aliado da Índia.

Mas a Índia também intensificou as operações contra os “migrantes” após uma repressão de segurança mais vasta na sequência de um ataque no Ocidente - o assassinato de 26 pessoas, em 22 de abril, na Caxemira administrada pela Índia.

Nova Deli atribuiu o atentado ao Paquistão, o que Islamabad rejeitou, tendo as discussões culminado num conflito de quatro dias que causou mais de 70 mortos.

As autoridades indianas lançaram uma campanha de segurança sem precedentes em todo o país, que levou à detenção de milhares de pessoas, muitas das quais acabaram por ser empurradas para o Bangladesh sob a mira de uma arma - um acto que os grupos de defesa dos direitos humanos classificaram de ilegal.

“Não se atrevam”

Rahima Begum, do estado de Assam no leste da Índia, disse que a polícia a deteve durante vários dias no final de maio, antes de a levar para a fronteira do Bangladesh. Disse que ela e a sua família passaram a vida na Índia.

“Vivi toda a minha vida aqui - os meus pais, os meus avós, são todos daqui”, disse ela. “Não sei porque é que me fizeram isto.”

A polícia indiana levou Begum, juntamente com outras cinco pessoas, todas muçulmanas, e obrigou-as a entrar num pântano às escuras.

“Mostraram-nos uma aldeia ao longe e disseram-nos para rastejarmos até lá”, conta.

“Disseram-nos: ‘Não se atrevam a levantar-se e a andar, senão disparamos contra vocês’”.

Segundo Begum, os habitantes do Bangladesh encontraram o grupo e entregaram-no à polícia fronteiriça, que lhes ordenou que regressassem à Índia.

Uma semana depois, foi deixada em casa, em Assam, com um aviso para se manter em silêncio.

“Campanha de ódio ideológico”

Os activistas dos direitos humanos e os advogados criticaram a iniciativa da Índia, considerando-a “sem lei”.

“Não se pode deportar pessoas a não ser que haja um país que as aceite”, afirmou Sanjay Hegde, advogado dos direitos civis baseado em Nova Deli. A lei indiana não permite que as pessoas sejam deportadas sem um processo justo, acrescentou.

O Bangladesh afirmou que a Índia empurrou mais de 1.600 pessoas através da sua fronteira desde maio.

Os meios de comunicação social indianos sugerem que o número poderá ascender a 2.500.

A Guarda de Fronteiras do Bangladesh afirmou ter reenviado 100 dos que foram obrigados a atravessar a fronteira, por serem cidadãos indianos.

A Índia está também a deportar à força refugiados muçulmanos Rohingya de Myanmar, com navios da marinha a largá-los ao largo da costa do país devastado pela guerra.

De acordo com activistas dos direitos humanos, muitos dos alvos da campanha são trabalhadores com baixos salários nos Estados governados pelo Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi.

As autoridades indianas não responderam a perguntas sobre o número de pessoas detidas e deportadas. Mas o ministro-chefe do estado de Assam afirmou que mais de 300 pessoas foram deportadas para o Bangladesh.

Por outro lado, o chefe da polícia de Gujarat afirmou que mais de 6.500 pessoas foram detidas no estado ocidental, onde vivem Modi e o ministro do Interior, Amit Shah.

Muitas dessas pessoas eram indianas de língua bengali e foram posteriormente libertadas.

“As pessoas de identidade muçulmana que, por acaso, falam bengali estão a ser alvo de uma campanha de ódio ideológico”, afirmou Mander, o activista.

Nazimuddin Mondal, um pedreiro de 35 anos, disse que foi apanhado pela polícia no centro financeiro de Mumbai, levado num avião militar para o Estado fronteiriço de Tripura e empurrado para o Bangladesh.

Conseguiu atravessar a fronteira e está agora de volta ao estado indiano de Bengala Ocidental, onde disse ter nascido.

“As forças de segurança indianas espancaram-nos com bastões quando insistimos que éramos indianos”, disse Mondal, acrescentando que agora tem medo até de sair para procurar trabalho.

“Mostrei-lhes o meu documento de identidade emitido pelo governo, mas eles não me deram ouvidos.”