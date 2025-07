A Türkiye espera que um potencial acordo de paz entre Baku e Erevan corresponda com as exigências legítimas do Azerbaijão, disse o Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, no seu encontro com o homólogo Presidente de Azerbaijão, Ilham Aliyev.

A Türkiye acompanha de perto as negociações de paz abrangentes entre o Azerbaijão e a Arménia, disse Erdogan na sexta-feira durante o encontro à margem de uma cimeira da Organização de Cooperação Económica (OCE) na cidade Estepanaquerte, disse a Direção de Comunicações da Türkiye no X.

Erevan e Baku iniciaram negociações sobre um acordo de paz após a segunda guerra do Carabaque de 2020. O Azerbaijão estabeleceu soberania total sobre o Carabaque em setembro de 2023.

Os dois líderes também discutiram as relações bilaterais, bem como questões regionais e globais, com Erdogan a dizer que a solidariedade entre os dois países serve como modelo.

Salientando a importância de continuar a expandir a cooperação bilateral nos domínios da energia e transportes, o presidente turco também expressou satisfação com o cessar-fogo de 24 de junho entre o Irão e Israel e acrescentou que estabelecer uma paz permanente na região é do interesse de todos.