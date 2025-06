Uma fonte do Hamas afirmou que o grupo de resistência palestiniana tinha respondido positivamente a um acordo de cessar-fogo proposto pelos EUA, mas sublinhou a sua exigência de um cessar-fogo permanente.

“O Hamas informou os mediadores da sua resposta formal por escrito, que inclui uma resposta positiva a (enviado dos EUA Steve) Witkoff, mas com ênfase na garantia de um cessar-fogo permanente e da retirada total de Israel”, disse a fonte do Hamas com conhecimento das negociações em curso.

O grupo palestiniano Hamas anunciou anteriormente que tinha apresentado a sua resposta à última proposta dos EUA através dos mediadores Egito e Catar.

No que parecia ser uma lista de exigências, o Hamas emitiu uma declaração apelando a “um cessar-fogo permanente, a uma retirada completa de Israel de Gaza e a garantias para o fluxo contínuo de ajuda humanitária ao povo palestiniano no território”.

No âmbito da proposta, o movimento propôs a libertação de 10 reféns israelitas e a entrega dos corpos de 18 outros em troca de um número acordado de prisioneiros palestinianos.

No entanto, o Hamas não anunciou explicitamente a sua aprovação da proposta de Witkoff.

Negociações nacionais

O grupo afirmou que a resposta surge na sequência de uma ronda de reuniões nacionais e reflecte a sua responsabilidade para com o sofrimento do povo palestiniano.

O Hamas está a tentar “modificar” a proposta de Witkoff, depois de o grupo ter anunciado que tinha apresentado a sua resposta aos mediadores, afirmou a autoridade de radiodifusão israelita KAN no seu relatório, citando fontes israelitas.

Na quinta-feira, o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que aceitava o plano do enviado americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, para um cessar-fogo em Gaza e troca de prisioneiros.

Embora o Hamas não tenha fornecido quaisquer informações adicionais, os meios de comunicação social israelitas e norte-americanos, bem como fontes palestinianas próximas do Hamas, informaram anteriormente que a proposta inclui uma troca de prisioneiros em que 10 israelitas seriam libertados em troca de 125 prisioneiros palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua, 1111 detidos de Gaza capturados após 7 de outubro de 2023 e 180 corpos palestinianos.

TRT Global - Plano de tréguas em Gaza de Steve Witkoff permite a Israel retomar o genocídio ao fim de 60 dias A proposta de Witkoff pode fazer com que Israel liberte 125 palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua, outros 1.111 sequestrados de Gaza e os corpos de 180 palestinianos em troca de 10 israelitas vivos e os restos mortais de 18 israelitas. 🔗

Duas fases

As liberações seriam realizadas simultaneamente e em duas fases — a primeira no primeiro dia e a segunda no sétimo dia — sem cerimônias públicas.

A proposta também estipula que a ajuda humanitária entraria em Gaza imediatamente após a aprovação, sendo distribuída pela ONU e pelo Crescente Vermelho, com garantia de manutenção do cessar-fogo durante o período do acordo e qualquer extensão subsequente.

Os termos também incluem um redesdobramento das forças israelenses dentro de Gaza após a conclusão das fases de troca, começando pela parte norte do enclave e pelo corredor de Netzarim, até o sul.

Israel tem conduzido uma ofensiva devastadora em Gaza desde outubro de 2023, matando quase 54.400 palestinos, a maioria mulheres e crianças.

Agências de ajuda alertaram sobre o risco de fome entre os mais de 2 milhões de habitantes do enclave.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por seus crimes de guerra contra civis no enclave.

As libertações seriam efectuadas simultaneamente e em duas fases - a primeira no primeiro dia e a segunda no sétimo dia - sem cerimónias públicas.

A proposta prevê igualmente que a ajuda humanitária entre em Gaza imediatamente após a aprovação, para ser distribuída pela ONU e pelo Crescente Vermelho, com a garantia de manutenção do cessar-fogo durante todo o período do acordo e qualquer prorrogação posterior.

Os termos também incluem uma redistribuição das forças israelitas dentro de Gaza após a conclusão das fases de troca, começando na parte norte do enclave e no corredor de Netzarim, até ao sul.

Israel tem levado a cabo uma ofensiva devastadora em Gaza desde outubro de 2023, matando cerca de 54.400 palestinianos, a maioria dos quais mulheres e crianças.

As agências de ajuda humanitária alertaram para o risco de fome entre os mais de 2 milhões de habitantes do enclave.