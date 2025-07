O Azerbaijão e a Rússia trocaram protestos diplomáticos formais, enquanto as tensões se intensificam na sequência de uma rusga policial na cidade russa de Ecaterimburgo que resultou na morte de dois cidadãos azerbaijanês sob custódia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que convocou o embaixador do Azerbaijão em Moscovo, Rahman Mustafayev, para apresentar um protesto "forte" sobre o que chamou de ações "hostis" recentes por parte de Baku e "passos deliberados" destinados a prejudicar as relações bilaterais.

Durante a reunião, Mustafayev recebeu uma nota verbal exigindo a libertação de dois funcionários russos da agência noticiosa estatal Sputnik que foram detidos em Baku um dia antes.

O Ministério do Interior do Azerbaijão confirmou na segunda-feira que as forças policiais tinham conduzido uma operação nos escritórios da Sputnik Azerbaijão na capital.

Entre os detidos estavam o diretor da publicação, Igor Kartavykh, e o seu editor-chefe, Yevgeny Belousov.

A medida seguiu-se a uma operação policial em Ecaterimburgo na sexta-feira, no qual dois cidadãos azerbaijanês foram presos e posteriormente morreram sob custódia.

Baku pediu uma investigação completa e o julgamento dos responsáveis.

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão convocou o encarregado de negócios da Rússia e emitiu uma nota diplomática protestando contra o que descreveu como o "uso de tortura e tratamento degradante" por parte dos agentes policiais russos durante o interrogatório de cidadãos azerbaijanês.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Aykhan Hajizada, disse que a nota descrevia as ações da polícia russa como violações das normas legais e dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos.

Disse que a parte azerbaijana expressou profunda preocupação com a "intolerância étnica" demonstrada durante as rusgas e a cobertura mediática do incidente.

"A nota sublinhou que estas ações desencadearam uma reação pública extremamente negativa no Azerbaijão", disse Hajizada, apelando a uma investigação urgente e transparente e ao julgamento dos responsáveis.

O embaixador do Azerbaijão também reiterou a posição de Baku de que a sua operação policial no escritório da Sputnik Azerbaijão cumpriu a lei nacional e as obrigações internacionais.

Foi aberto um processo criminal pela Procuradoria-Geral do Azerbaijão.

A nota, disse Hajizada, alertou contra a interferência nos assuntos internos do Azerbaijão e acusou as autoridades russas de minar as relações bilaterais através de ações ilegais.