As organizações não governamentais (ONG) na Türkiye trabalham há 683 dias para aliviar a crise alimentar em Gaza, desencadeada pelos ataques de Israel desde 7 de outubro de 2023.

Essas organizações têm enviado regularmente alimentos, roupas, medicamentos, equipamentos médicos e outros itens essenciais, com os esforços concentrados em combater a crescente escassez de alimentos.

Crescente Vermelho Turco

O Crescente Vermelho Turco liderou cinco missões de "Navios da Bondade", enviando 10 navios com 869 camiões (15.089 toneladas) de ajuda, principalmente alimentos, produtos de higiene e suprimentos médicos.

Em janeiro, entregou 52.164 latas de carne provenientes de doações do Eid Al Adha através da Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências da Türkiye (AFAD) e UNRWA, enquanto outras 261 toneladas de carne enlatada do 15º navio de ajuda da Türkiye aguardam entrada.

As suas cozinhas comunitárias em Gaza servem até 21.000 refeições diárias, com 6,83 milhões de refeições distribuídas até ao momento.

Além disso, entregou 400 toneladas de suprimentos adquiridos localmente e, desde novembro de 2024, distribuiu 1,66 milhão de litros de água potável, com as entregas a serem retomadas assim que as condições permitirem.

A partir de 29 de novembro de 2024, começou a distribuir água potável em Gaza por meio de camiões-tanque, fornecendo 20 litros por família e um total de 20 toneladas de água por dia.

Das 5.000 cestas básicas adquiridas na Jordânia, 2.500 foram distribuídas em fevereiro, com o restante pendente. Apesar das restrições, 165 dos 405 camiões de ajuda descarregados no depósito do Crescente Vermelho Egípcio entraram em Gaza até 3 de agosto, com a triagem do restante em andamento.

Deniz Feneri

A Associação Deniz Feneri fornece refeições quentes para 15.000 pessoas diariamente por meio de 10 cozinhas comunitárias estabelecidas no norte, sul e centro de Gaza. Essas refeições são distribuídas para acampamentos e famílias necessitadas por voluntários e funcionários locais.

Abordando uma das questões mais críticas de Gaza — o acesso à água após a destruição da infraestrutura — a associação também fornece 15 toneladas de água potável limpa diariamente e mantém dois poços ativos em operação.

Além disso, fornece ajuda alimentar ao Hospital Al Wafa em Gaza, consistindo em três refeições diárias para os pacientes e seus cuidadores.

IHH

Desde o início dos ataques, a Fundação de Ajuda Humanitária IHH distribuiu 35,19 milhões de refeições quentes na região. A fundação também entregou 127,63 milhões de pães e 1,2 milhão de itens alimentares variados, incluindo enlatados, massas, pacotes de refeições prontas e sucos de frutas.

A fundação distribuiu 206.521 cestas básicas, 129.789 sacos de farinha e 17.848 pacotes de vegetais para a população de Gaza. Também forneceu 2.567 camiões-tanque de água potável e pacotes de carne.

Associação Cansuyu