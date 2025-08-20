As organizações não governamentais (ONG) na Türkiye trabalham há 683 dias para aliviar a crise alimentar em Gaza, desencadeada pelos ataques de Israel desde 7 de outubro de 2023.
Essas organizações têm enviado regularmente alimentos, roupas, medicamentos, equipamentos médicos e outros itens essenciais, com os esforços concentrados em combater a crescente escassez de alimentos.
Crescente Vermelho Turco
O Crescente Vermelho Turco liderou cinco missões de "Navios da Bondade", enviando 10 navios com 869 camiões (15.089 toneladas) de ajuda, principalmente alimentos, produtos de higiene e suprimentos médicos.
Em janeiro, entregou 52.164 latas de carne provenientes de doações do Eid Al Adha através da Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências da Türkiye (AFAD) e UNRWA, enquanto outras 261 toneladas de carne enlatada do 15º navio de ajuda da Türkiye aguardam entrada.
As suas cozinhas comunitárias em Gaza servem até 21.000 refeições diárias, com 6,83 milhões de refeições distribuídas até ao momento.
Além disso, entregou 400 toneladas de suprimentos adquiridos localmente e, desde novembro de 2024, distribuiu 1,66 milhão de litros de água potável, com as entregas a serem retomadas assim que as condições permitirem.
A partir de 29 de novembro de 2024, começou a distribuir água potável em Gaza por meio de camiões-tanque, fornecendo 20 litros por família e um total de 20 toneladas de água por dia.
Das 5.000 cestas básicas adquiridas na Jordânia, 2.500 foram distribuídas em fevereiro, com o restante pendente. Apesar das restrições, 165 dos 405 camiões de ajuda descarregados no depósito do Crescente Vermelho Egípcio entraram em Gaza até 3 de agosto, com a triagem do restante em andamento.
Deniz Feneri
A Associação Deniz Feneri fornece refeições quentes para 15.000 pessoas diariamente por meio de 10 cozinhas comunitárias estabelecidas no norte, sul e centro de Gaza. Essas refeições são distribuídas para acampamentos e famílias necessitadas por voluntários e funcionários locais.
Abordando uma das questões mais críticas de Gaza — o acesso à água após a destruição da infraestrutura — a associação também fornece 15 toneladas de água potável limpa diariamente e mantém dois poços ativos em operação.
Além disso, fornece ajuda alimentar ao Hospital Al Wafa em Gaza, consistindo em três refeições diárias para os pacientes e seus cuidadores.
IHH
Desde o início dos ataques, a Fundação de Ajuda Humanitária IHH distribuiu 35,19 milhões de refeições quentes na região. A fundação também entregou 127,63 milhões de pães e 1,2 milhão de itens alimentares variados, incluindo enlatados, massas, pacotes de refeições prontas e sucos de frutas.
A fundação distribuiu 206.521 cestas básicas, 129.789 sacos de farinha e 17.848 pacotes de vegetais para a população de Gaza. Também forneceu 2.567 camiões-tanque de água potável e pacotes de carne.
Associação Cansuyu
Desde o início dos ataques, a Associação Cansuyu enviou 102 camiões de ajuda carregando cestas básicas, farinha, arroz, óleo, leguminosas, massas e outros itens essenciais.
Entregou 3.000 cestas básicas, 285.000 pacotes de pão, 750 pacotes de vegetais, 500 botijas de gás de cozinha, 349.300 refeições quentes e 1.806 camiões-tanque de água potável.
Através da sua organização parceira, a associação forneceu cinco camiões-tanque de água limpa e refeições quentes para 500 pessoas no norte de Gaza, e continua a servir refeições no sul.
Até ao momento, entregou 1.273 toneladas de suprimentos alimentares de fora de Gaza, com 20 camiões de ajuda de emergência a aguardar a entrada na fronteira.
IDDEF
A Federação de Associações Humanitárias com sede em Istambul (IDDEF) entregou 4 milhões de refeições quentes, 200.000 cestas de alimentos, frutas, vegetais e higiene, 350.000 pacotes de pão e 320 toneladas de farinha.
Dos seus armazéns no Egito e na Jordânia, despachou 204 camiões de ajuda para a região e contribuiu com oito camiões de suprimentos para três navios de ajuda organizados pela AFAD.
Também enviou 300.000 porções de carne enlatada para Gaza, com mais 264.600 latas de 800 gramas prontas na Jordânia para envio.
Atualmente, a IDDEF distribui 3.000 refeições quentes e 50.000 pães diariamente em Gaza, além de 25.000 litros de água limpa por dia por meio de dois camiões-tanque abastecidos por instalações de tratamento de água em operação na região.
Médicos do Mundo
Desde 7 de outubro, os Médicos do Mundo forneceram cuidados de saúde, alimentos e apoio higiénico para mais de 43.000 famílias e mais de 900.000 pessoas em Gaza.
Equipas que prestam tratamento nos hospitais Al Shifa, Al Aqsa e Al Ahli também estão a fornecer vacinas e fórmulas infantis para crianças e mulheres grávidas numa estação de saúde estabelecida num acampamento no norte, em colaboração com a UNICEF.
A associação também forneceu apoio salarial a mais de 280 profissionais de saúde e entregou suprimentos médicos, alimentos, ajuda higiénico e carne enlatada para 155.000 pessoas através do Egito e da Jordânia.
Associação Sadakatasi
A Associação Sadakatasi forneceu cuidados de saúde, alimentos, abrigo e ajuda de emergência para cerca de 2 milhões de pessoas em Gaza.
Forneceu seis ambulâncias e dezenas de milhares de caixas de medicamentos para hospitais, enquanto abrigava 1.000 famílias em duas cidades de tendas e 400 estudantes em duas escolas de tendas.
Em toda a Gaza, distribuiu cestas básicas para 22.000 famílias, farinha para 4.000 famílias, pão para 110.000 famílias, 475 camiões-tanque de água e dois camiões de água potável.
Também forneceu refeições quentes para 1,2 milhão de pessoas, apoiou hospitais com sete toneladas de combustível e continuou a ajuda humanitária, incluindo roupas, cobertores, tendas e carne.
Dentro da Operação de Ajuda Humanitária Türkiye-Palestina, 16 navios de ajuda também foram despachados do Porto de Mersin para o Porto de Al Arish, no Egito, sob a coordenação da AFAD desde 7 de outubro de 2023.