MÉDIO ORIENTE
2 min de leitura
Cinco mortos em ataque em Jerusalém Oriental
O grupo de resistência palestiniano Hamas afirma que o ataque é uma resposta natural aos "crimes da ocupação e ao genocídio que Israel está a travar contra o nosso povo".
Cinco mortos em ataque em Jerusalém Oriental
O ataque, ocorrido no final da manhã na junção de Ramot, na Rua Yigal, deixou cerca de 15 feridos, segundo comunicado anterior do MDA. / AA
8 de setembro de 2025

Homens armados abriram fogo numa paragem de autocarros em Jerusalém Oriental ocupada por Israel na segunda-feira, matando cinco pessoas e ferindo várias outras.

A polícia israelita informou que os dois atiradores também foram mortos.

As autoridades disseram que outras sete pessoas encontram-se em estado grave.

Entre os mortos estavam um homem “com cerca de 50 anos e três homens com aproximadamente 30 anos”, segundo um comunicado do serviço de emergência MDA, que acrescentou estar a prestar atendimento médico a vários feridos.

O ataque ocorreu no final da manhã, no cruzamento de Ramot, na Rua Yigal, e deixou cerca de 15 pessoas feridas, conforme um comunicado anterior do MDA.

O Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu participou numa reunião para avaliar a situação após o tiroteio, informou o seu gabinete.

Recomendado

“Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes de Israel, à ocupação e ao genocídio que está a ser perpetrado contra o nosso povo”, declarou o grupo de resistência palestiniano Hamas em comunicado.

A polícia informou que os atacantes abriram fogo contra uma paragem de autocarro após chegarem num veículo.

“Um agente da segurança e um civil no local reagiram imediatamente, responderam aos atacantes e neutralizaram os atacantes”, disseram num comunicado.

Israel já matou mais de 64.000 palestinianos, a maioria civis, na sua guerra contra Gaza. O governo de extrema-direita de Netanyahu também planeia aumentar o número de colonatos judaicos ilegais na Cisjordânia ocupada, impedindo efetivamente a perspectiva de um futuro estado palestino.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us