Homens armados abriram fogo numa paragem de autocarros em Jerusalém Oriental ocupada por Israel na segunda-feira, matando cinco pessoas e ferindo várias outras.

A polícia israelita informou que os dois atiradores também foram mortos.

As autoridades disseram que outras sete pessoas encontram-se em estado grave.

Entre os mortos estavam um homem “com cerca de 50 anos e três homens com aproximadamente 30 anos”, segundo um comunicado do serviço de emergência MDA, que acrescentou estar a prestar atendimento médico a vários feridos.

O ataque ocorreu no final da manhã, no cruzamento de Ramot, na Rua Yigal, e deixou cerca de 15 pessoas feridas, conforme um comunicado anterior do MDA.

O Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu participou numa reunião para avaliar a situação após o tiroteio, informou o seu gabinete.