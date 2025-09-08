Homens armados abriram fogo numa paragem de autocarros em Jerusalém Oriental ocupada por Israel na segunda-feira, matando cinco pessoas e ferindo várias outras.
A polícia israelita informou que os dois atiradores também foram mortos.
As autoridades disseram que outras sete pessoas encontram-se em estado grave.
Entre os mortos estavam um homem “com cerca de 50 anos e três homens com aproximadamente 30 anos”, segundo um comunicado do serviço de emergência MDA, que acrescentou estar a prestar atendimento médico a vários feridos.
O ataque ocorreu no final da manhã, no cruzamento de Ramot, na Rua Yigal, e deixou cerca de 15 pessoas feridas, conforme um comunicado anterior do MDA.
O Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu participou numa reunião para avaliar a situação após o tiroteio, informou o seu gabinete.
“Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes de Israel, à ocupação e ao genocídio que está a ser perpetrado contra o nosso povo”, declarou o grupo de resistência palestiniano Hamas em comunicado.
A polícia informou que os atacantes abriram fogo contra uma paragem de autocarro após chegarem num veículo.
“Um agente da segurança e um civil no local reagiram imediatamente, responderam aos atacantes e neutralizaram os atacantes”, disseram num comunicado.
Israel já matou mais de 64.000 palestinianos, a maioria civis, na sua guerra contra Gaza. O governo de extrema-direita de Netanyahu também planeia aumentar o número de colonatos judaicos ilegais na Cisjordânia ocupada, impedindo efetivamente a perspectiva de um futuro estado palestino.