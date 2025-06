O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assumiu o crédito de um acordo de paz negociado em Washington, D.C., entre a República Democrática do Congo (RDC) e o Ruanda - e queixou-se de não receber o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços.

As nações africanas em conflito afirmaram numa declaração conjunta, na quarta-feira, que tinham rubricado um acordo destinado a pôr fim ao conflito no leste da RDC - que será formalmente assinado na capital dos EUA na próxima semana.

“Este é um grande dia para África e, francamente, um grande dia para o mundo!” disse Trump num post no Truth Social confirmando o avanço.

Mas Trump também se queixou de ter sido ignorado pelo Comité Nobel norueguês pelo seu papel de mediador nos conflitos entre a Índia e o Paquistão, bem como entre a Sérvia e o Kosovo.

Também reclamou o mérito de ter “mantido a paz” entre o Egito e a Etiópia e de ter intermediado os Acordos de Abraão, uma série de acordos destinados a normalizar as relações entre Israel e várias nações árabes.

Trump apresentou a sua campanha como um “pacificador” que utilizaria as suas capacidades de negociação para pôr rapidamente fim à guerra na Ucrânia e ao genocídio em Gaza, embora ambos os conflitos ainda estejam em curso cinco meses após o início da sua presidência.

As autoridades indianas negaram que ele tenha tido qualquer papel no cessar-fogo com o Paquistão. No entanto, Islamabad reconheceu o papel de Trump e nomeou-o para o Prémio Nobel da Paz de 2026.

Assinatura em Washington

O presidente afirmou que as autoridades da RDC e do Ruanda estariam em Washington na segunda-feira para a assinatura, embora a declaração conjunta afirmasse que assinariam o acordo a 27 de junho.

O leste da RDC, rico em recursos, que faz fronteira com o Ruanda, tem sido atormentado pela violência há três décadas, com um ressurgimento desde que o grupo armado anti-governamental M23 iniciou uma nova ofensiva no final de 2021.

O acordo - que se baseia numa declaração de princípios assinada em abril - foi alcançado durante três dias de conversações entre os vizinhos em Washington, de acordo com a declaração.

Ao longo dos anos, Trump tem recebido várias nomeações para o Prémio Nobel da Paz de apoiantes e legisladores leais.

Não escondeu a sua irritação por não ter recebido o prestigiado prémio, tendo mencionado o assunto recentemente, em fevereiro, durante uma reunião na Sala Oval com o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O Presidente Barack Obama ganhou o prémio pouco depois de assumir o cargo em 2009, e Trump queixou-se durante a sua campanha eleitoral para 2024 que o seu antecessor democrata não era merecedor da honra.