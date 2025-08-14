As forças armadas israelitas demoliram mais de 300 casas no bairro de Zeitoun, em Gaza, nos últimos três dias, no que a Defesa Civil descreveu como um ataque deliberado a áreas residenciais civis.

Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil em Gaza, disse na quarta-feira que as forças israelenses realizaram ataques pesados em Zeitoun, concentrando-se em edifícios com cinco ou mais andares.

Disse que os explosivos usados causaram o colapso das estruturas circundantes, com algumas casas destruídas enquanto os residentes ainda estavam dentro.

“As demolições foram realizadas sem aviso prévio, e o bombardeio intenso impediu que as equipas de resgate chegassem aos feridos”, disse Basal.

O bairro de Zeitoun, localizado no centro de Gaza, enfrentou repetidos ataques israelitas durante a carnificina.

A última onda de demolições faz parte do que as autoridades palestinianas descrevem como o plano de ocupação contínua de Israel para despovoar e destruir a infraestrutura civil no enclave.

As equipas da Defesa Civil relataram dificuldades em chegar a muitos dos locais devido ao bombardeamento contínuo, aumentando os receios de que pessoas permaneçam presas sob os escombros.