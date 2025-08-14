GUERRA EM GAZA
Israel destrói mais de 300 casas em Zeitoun, Gaza, em três dias
A Defesa Civil informou que as demolições atingiram edifícios de vários andares e fizeram vítimas debaixo dos escombros.
O Chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, autoriza o conceito de ocupação de Gaza. / AP
14 de agosto de 2025

As forças armadas israelitas demoliram mais de 300 casas no bairro de Zeitoun, em Gaza, nos últimos três dias, no que a Defesa Civil descreveu como um ataque deliberado a áreas residenciais civis.

Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil em Gaza, disse na quarta-feira que as forças israelenses realizaram ataques pesados em Zeitoun, concentrando-se em edifícios com cinco ou mais andares.

Disse que os explosivos usados causaram o colapso das estruturas circundantes, com algumas casas destruídas enquanto os residentes ainda estavam dentro.

“As demolições foram realizadas sem aviso prévio, e o bombardeio intenso impediu que as equipas de resgate chegassem aos feridos”, disse Basal.

O bairro de Zeitoun, localizado no centro de Gaza, enfrentou repetidos ataques israelitas durante a carnificina.

A última onda de demolições faz parte do que as autoridades palestinianas descrevem como o plano de ocupação contínua de Israel para despovoar e destruir a infraestrutura civil no enclave.

As equipas da Defesa Civil relataram dificuldades em chegar a muitos dos locais devido ao bombardeamento contínuo, aumentando os receios de que pessoas permaneçam presas sob os escombros.

Testemunhas oculares afirmaram que quarteirões inteiros foram destruídos em partes de Zeitoun.

Genocídio de Israel em Gaza

A carnificina de Israel em Gaza, que começou em outubro de 2023, matou mais de 61.700 palestinianos, quase metade dos quais mulheres e crianças, de acordo com as autoridades de saúde locais.

A destruição de casas deixou centenas de milhares de pessoas desalojadas, com muitas a serem forçadas a abrigar-se em tendas superlotadas ou edifícios danificados.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão em novembro passado contra o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça.

Organizações humanitárias internacionais têm alertado repetidamente que a destruição em grande escala de propriedades civis em Gaza por parte de Israel viola o direito internacional, que proíbe punições colectivas e ataques a infraestruturas civis.

