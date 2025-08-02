GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Fidan: Medidas de Israel para expulsar residentes de Gaza e anexar a Cisjordânia são inaceitáveis
O principal diplomata da Türkiye, Hakan Fidan, reúne-se com a delegação do Hamas e diz que a política de genocídio de Israel, que consiste em matar de fome os palestinianos em Gaza, reflete a falta de seriedade de Netanyahu em relação ao cessar-fogo.
Fidan: Medidas de Israel para expulsar residentes de Gaza e anexar a Cisjordânia são inaceitáveis
Fidan diz que as medidas de Israel para expulsar os habitantes de Gaza e anexar a Cisjordânia são inaceitáveis. / AA
2 de agosto de 2025

As ações de Israel para expulsar os palestinianos de Gaza das suas terras e anexar a Cisjordânia ocupada são inaceitáveis, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, ao presidente do Conselho Shura do Hamas, Mohammed Ismail Darwish.

Fidan reuniu-se com uma delegação do Hamas liderada por Darwish em Istambul, de acordo com fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye na sexta-feira.

A delegação do Hamas salientou que a quantidade de ajuda humanitária permitida em Gaza está muito aquém das necessidades e criticou a postura intransigente de Israel nas negociações de cessar-fogo.

Fidan afirmou que Israel continua uma política de genocídio ao matar de fome o povo de Gaza, acrescentando que esta abordagem reflecte que o governo de Benjamin Netanyahu não está empenhado em alcançar um cessar-fogo.

Enfatizou que Israel pretende quebrar a resistência do povo de Gaza prolongando as negociações de cessar-fogo e forçando o deslocamento.

recommended

Sublinhando o apoio da Türkiye à continuação das negociações, Fidan observou o crescente apoio público internacional aos palestinianos.

Afirmou que, como resultado da pressão pública, cada vez mais países estão a reconhecer o Estado da Palestina e Israel está a ficar cada vez mais isolado.

Fidan também reafirmou que o apoio da Türkiye à causa palestiniana continuará da forma mais veemente possível.

Rejeitando os apelos internacionais por um cessar-fogo, o exército israelita tem levado a cabo uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando mais de 60.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças. O bombardeamento implacável destruiu o enclave e levou à escassez de alimentos.

RelacionadoTRT Global - Chefe dos serviços secretos turcos reúne-se com delegação do Hamas e discutem cessar-fogo em Gaza
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us