As ações de Israel para expulsar os palestinianos de Gaza das suas terras e anexar a Cisjordânia ocupada são inaceitáveis, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, ao presidente do Conselho Shura do Hamas, Mohammed Ismail Darwish.
Fidan reuniu-se com uma delegação do Hamas liderada por Darwish em Istambul, de acordo com fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye na sexta-feira.
A delegação do Hamas salientou que a quantidade de ajuda humanitária permitida em Gaza está muito aquém das necessidades e criticou a postura intransigente de Israel nas negociações de cessar-fogo.
Fidan afirmou que Israel continua uma política de genocídio ao matar de fome o povo de Gaza, acrescentando que esta abordagem reflecte que o governo de Benjamin Netanyahu não está empenhado em alcançar um cessar-fogo.
Enfatizou que Israel pretende quebrar a resistência do povo de Gaza prolongando as negociações de cessar-fogo e forçando o deslocamento.
Sublinhando o apoio da Türkiye à continuação das negociações, Fidan observou o crescente apoio público internacional aos palestinianos.
Afirmou que, como resultado da pressão pública, cada vez mais países estão a reconhecer o Estado da Palestina e Israel está a ficar cada vez mais isolado.
Fidan também reafirmou que o apoio da Türkiye à causa palestiniana continuará da forma mais veemente possível.
Rejeitando os apelos internacionais por um cessar-fogo, o exército israelita tem levado a cabo uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando mais de 60.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças. O bombardeamento implacável destruiu o enclave e levou à escassez de alimentos.