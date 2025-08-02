As ações de Israel para expulsar os palestinianos de Gaza das suas terras e anexar a Cisjordânia ocupada são inaceitáveis, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, ao presidente do Conselho Shura do Hamas, Mohammed Ismail Darwish.

Fidan reuniu-se com uma delegação do Hamas liderada por Darwish em Istambul, de acordo com fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye na sexta-feira.

A delegação do Hamas salientou que a quantidade de ajuda humanitária permitida em Gaza está muito aquém das necessidades e criticou a postura intransigente de Israel nas negociações de cessar-fogo.

Fidan afirmou que Israel continua uma política de genocídio ao matar de fome o povo de Gaza, acrescentando que esta abordagem reflecte que o governo de Benjamin Netanyahu não está empenhado em alcançar um cessar-fogo.

Enfatizou que Israel pretende quebrar a resistência do povo de Gaza prolongando as negociações de cessar-fogo e forçando o deslocamento.