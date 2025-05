As forças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram um exercício naval conjunto em águas próximas da cidade costeira de Pohang, no sudeste do país, com o objetivo de reforçar as suas capacidades conjuntas de guerras contra as minas.

O exercício de nove dias, que terminou na terça-feira, envolveu 10 navios de guerra e três helicópteros de ambas as partes, incluindo o navio de minas sul-coreano Nampo MLS-II e o navio de contramedidas de minas americano USS Warrior (MCM-10), informou a agência noticiosa sul-coreana ‘Yonhap’ na quarta-feira, citando um comunicado da Marinha sul-coreana.

“Através de um treino prático contínuo de guerra de minas, reforçaremos as nossas capacidades para proteger os nossos principais portos e rotas de transporte marítimo em caso de contingência”, afirmou o capitão Lee Taeg-seon, comandante do Esquadrão de Minas 52 da Marinha sul-coreana.

Os exercícios marcaram o 10º treino de guerra de minas navais realizado pelos dois países desde que foram lançados em 2014.

As forças da Coreia do Sul e dos EUA também realizaram exercícios aéreos conjuntos na terça-feira, envolvendo pelo menos um bombardeiro B-1B sobre a Península da Coreia, o segundo exercício deste tipo desde fevereiro.

Na semana passada, os EUA e a Coreia do Sul realizaram também um exercício naval nas águas de Changwon para melhorar as capacidades conjuntas de salvamento e resgate no mar, tanto em tempo de guerra como em tempo de paz.