A Diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sublinhou esta quinta-feira que a incerteza tem um custo muito elevado e apelou a uma rápida resolução das tensões e a um compromisso nas políticas comerciais.

Numa conferência de imprensa sobre a agenda política mundial do FMI para 2025, Kristalina Georgieva afirmou que “as grandes mudanças na política comercial fizeram disparar a incerteza, acompanhadas de condições financeiras mais rigorosas e de uma elevada volatilidade do mercado”.

A Diretora salientou que a economia mundial está a enfrentar um novo e grande teste com margens de manobra reduzidas, o que coloca os países numa situação difícil.

"Os países precisam de trabalhar de forma construtiva para resolver as tensões comerciais o mais rapidamente possível, preservando a abertura e eliminando a incerteza. É necessário um acordo de políticas comerciais entre os principais atores."

Reformas orientadas para o crescimento

Georgieva afirmou que, num ambiente de incerteza, as empresas não estão a investir e as famílias estão a poupar em vez de gastar, o que prejudica ainda mais as já fracas perspectivas de crescimento.

A Diretora voltou a sublinhar que os países também precisam de resolver os desequilíbrios que alimentam as tensões entre as principais economias: "Alguns países, como a China, precisam de tomar medidas para estimular o consumo privado e adotar a mudança para os serviços. Outros, como os EUA, precisam de reduzir os seus défices orçamentais".

Georgieva afirmou que todos os países devem reduzir as barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias.

Georgieva voltou a afirmar que, os países devem tomar medidas para manter a estabilidade económica e financeira, apontando a importância de reformas orientadas para o crescimento quem aumentam a produtividade.

Referindo-se ao apelo do Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para que o FMI e o Banco Mundial se concentrem nas suas missões principais, Georgieva afirmou que valorizam muito a voz dos Estados Unidos, que há um caminho a percorrer e que estão concentrados nesta questão.