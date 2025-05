O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Burhanettin Duran, sublinhou a crescente presença diplomática e económica da Türkiye em África durante o quarto Fórum Diplomático Anual de Antalya, realizado no Centro de Congressos NEST, no distrito turístico de Belek, em Antália.

Organizado sob os auspícios do Presidente da República da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, e dirigido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, o fórum reuniu mais de 6.000 participantes de 155 países, incluindo chefes de Estado, ministros, diplomatas, académicos, ONG e representantes dos meios de comunicação social.

Em declarações à Anadolu - o parceiro oficial de comunicação global do fórum - Duran salientou o carácter inclusivo do fórum.

"A este respeito, o fórum diplomático que organizámos sob os auspícios do nosso Presidente (Erdogan) e dirigido pelo nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, tem esta caraterística especial: Deu voz a pessoas que podem não ser suficientemente visíveis ou ouvidas em várias plataformas e fóruns em todo o mundo", afirmou.

Mais de 230 reuniões bilaterais foram realizadas durante o evento de três dias, que abordou questões globais importantes como Gaza, Ucrânia, relações EUA-China-Rússia, guerras comerciais e segurança europeia.

Centrando-se na forte representação de África, Duran destacou a participação de 82 altos representantes africanos.

“Com 82 participantes de alto nível, África deu mais uma vez um contributo muito significativo para o Fórum de Diplomacia de Antália deste ano”, afirmou.

Duran enfatizou o modelo de envolvimento “win-win” da Türkiye com África, construído em parcerias igualitárias e no respeito mútuo.

"A Türkiye é um actor fiável em África. Quando perguntamos: “Qual é a principal razão para isso?” - é o facto de construirmos relações em pé de igualdade. Não temos um passado colonial. Por isso, estamos envolvidos em esforços que contribuem para os países africanos e, porque eles vêem isso, confiam na Türkiye", disse o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros.

O volume de comércio da Türkiye com África aumentou dez vezes nos últimos anos, passando de 3,6 mil milhões de dólares para 36 mil milhões de dólares. Os investimentos turcos no continente ultrapassaram os 92 mil milhões de dólares.

Duran atribuiu este crescimento a uma vasta rede de instituições nacionais, incluindo a Turkish Airlines, a Fundação Maarif, a Agência Turca de Cooperação e Coordenação e o Instituto Yunus Emre.

Para além da cooperação económica, Duran destacou os contributos da Türkiye para a segurança e estabilidade em África através de parcerias na indústria da defesa e do apoio ao combate ao terrorismo.

Destacou os esforços de mediação em curso da Türkiye, referindo a Declaração de Ancara de 2024 assinada entre a Somália e a Etiópia, e uma série de negociações de acompanhamento planeadas.

Reflectindo sobre os objectivos mais amplos do fórum, Duran concluiu:

"Era muito importante proporcionar uma plataforma onde os problemas do mundo pudessem ser discutidos de forma mais eficaz, para abrir isto a todos e permitir que as pessoas se unissem e abraçassem a diplomacia — em vez do conflito ou da guerra."

Os países ocidentais estão a acompanhar de perto o fórum.

“Acredito que todas as mensagens que lhes são destinadas foram transmitidas pelos participantes e recebidas em conformidade.”