O Ministério da Administração da Espanha declarou estado de emergência após um apagão nacional atingir a Península Ibérica.

O ministério informou na segunda-feira que o estado de emergência será aplicado nas regiões que o solicitarem.

Até ao momento, Madrid, Andaluzia e Extremadura pediram ao governo central que assumisse o controle da ordem pública e outras funções.

A decisão foi tomada horas após um apagão massivo atingir a Espanha, Portugal e parte do sul da França na segunda-feira, segundo operadores de rede elétrica, deixando milhões de pessoas afetadas.

A causa do apagão não foi imediatamente relatada.

A operadora ferroviária espanhola Adif informou que a falta de energia paralisou os comboios em todo o país, enquanto a operadora de aeroportos Aena relatou "vários incidentes" nos aeroportos espanhóis.

As redes de comunicação móvel também ficaram fora do ar.

Repórteres da AFP em Madrid e Barcelona observaram muitos moradores a sair para a rua, com os seus telemóveis na tentativa de se conectar à rede.

Muitas pessoas tiveram que recorrer ao rádio, já que a internet estava inacessível, para obter informações sobre a situação.

Os semáforos deixaram de funcionar, forçando os veículos a reduzir a velocidade para evitar colisões, e o metro e comboios foram interrompidos. A autoridade nacional de estradas da Espanha, a DGT, pediu aos condutores que evitassem usar as estradas.

O Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deslocou-se à sede da operadora estatal de rede elétrica Red Eléctrica para ser informado sobre a emergência, informou o seu gabinete.

A operadora portuguesa REN afirmou em comunicado à AFP que toda a Península Ibérica foi afetada pelo apagão, assim como parte da França, acrescentando que a interrupção ocorreu às 11h33 (10h33 GMT).

A Red Eléctrica da Espanha informou que conseguiu começar a restaurar a energia no norte e no sul do país, mas o problema ainda não foi resolvido.

"Continuamos a trabalhar para restabelecer a energia", afirmou.

O jornal espanhol El País publicou fotos no seu site que mostravam carruagens de metro paradas em Madrid, polícias a controlar o trânsito e os seus repórteres a trabalhar num escritório escuro à luz de lanternas.

Enquanto isso, foi relatado posteriormente que a energia foi restaurada no sudoeste da França.

"Um incidente elétrico está atualmente a afetar a Espanha e Portugal, cuja causa ainda precisa ser determinada", disse a RTE.

"Em França, várias casas ficaram sem energia por vários minutos no País Basco. Toda a energia já foi restaurada."