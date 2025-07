O Presidente da China, Xi Jinping, afirmou na quinta-feira que a União Europeia deve “fazer escolhas estratégicas corretas”, instando os principais líderes do bloco a reforçar a “confiança e a comunicação” no meio da incerteza global, informou a emissora estatal CCTV.

No seu discurso de abertura na 25ª Cimeira UE-China, que começou no Grande Salão do Povo em Pequim, Xi afirmou que os líderes chineses e europeus devem corresponder às expectativas do povo.

O líder chinês, juntamente com o primeiro-ministro Li Qiang, reuniu-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o chefe do Conselho Europeu, António Costa.

“Quanto mais grave e complexa for a situação internacional, mais a China e a UE devem reforçar a comunicação, aumentar a confiança mútua e aprofundar a cooperação”, disse Xi a von der Leyen e Costa.

“Cooperação mutuamente benéfica”

As questões do desequilíbrio comercial, do acesso ao mercado e das terras raras estiveram também na ordem do dia.

Von der Leyen, por seu lado, considerou a cimeira uma oportunidade para “avançar e reequilibrar as nossas relações”.

“Estou convencida de que pode haver uma cooperação mutuamente benéfica”, disse numa publicação no X pouco antes da cimeira.

A reunião realiza-se no momento em que as duas partes comemoram 50 anos de relações diplomáticas, com um comércio anual superior a 860 mil milhões de dólares.