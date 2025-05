O enviado especial do Presidente dos EUA Donald Trump, Steve Witkoff, chegou à Rússia, informou a agência de notícias estatal RIA esta sexta-feira, citando o Kremlin.

O Axios, um site de notícias norte-americano, noticiou anteriormente, citando uma fonte familiarizada com a viagem e os dados do FlightRadar, que Witkoff tinha viajado para a Rússia e deveria reunir-se com o Presidente Vladimir Putin na sexta-feira.

A visita surge uma semana depois de Kirill Dmitriev, chefe do fundo soberano da Rússia e enviado especial do Presidente Vladimir Putin para a cooperação económica, se ter encontrado com Witkoff e outros responsáveis norte-americanos em Washington.

A Rússia caracterizou a última reunião entre Putin e Witkoff como positiva, afirmando que o Presidente russo ouviu o enviado e transmitiu informações importantes a Trump através dele.

Na quinta-feira, uma delegação dos EUA chegou ao Consulado Geral da Rússia em Istambul para conversações com vista a normalizar as operações das embaixadas dos dois países.

A delegação russa foi liderada pelo embaixador da Rússia nos EUA, Alexander Darchiev, enquanto a delegação dos EUA foi liderada pela vice-secretária adjunta Sonata Coulter.

Antes da reunião, Darchiev anunciou que já se tinham registado alguns progressos em várias questões.

Tanto Moscovo como Washington têm-se queixado nos últimos anos das dificuldades em obter credenciais para os seus diplomatas, o que torna o funcionamento das suas embaixadas extremamente difícil.