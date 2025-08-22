O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, discutiu o processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e os últimos acontecimentos em Gaza com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron.
Numa ligação telefónica na quinta-feira, a pedido da parte francesa, os dois líderes abordaram “as relações bilaterais entre a Türkiye e a França, o processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, os últimos desenvolvimentos em Gaza, bem como uma série de questões regionais e globais”, informou a Direção das Comunicações da Türkiye num comunicado na plataforma das redes sociais turca NSosyal.
Erdogan disse a Macron que a Türkiye continua os seus esforços para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia por meio de uma paz justa e observou que Ancara tem acompanhado de perto os contatos realizados no Alasca e em Washington, DC.
Ele também enfatizou que “a Türkiye está pronta para sediar quaisquer iniciativas voltadas para negociações de paz entre Ucrânia e Rússia.”
Em relação a Gaza, Erdogan destacou que a Türkiye está a trabalhar para garantir um cessar-fogo diante de uma “grande tragédia humanitária”, sublinhando que “a crescente imprudência de Israel em avançar com o seu plano de ocupação deve ser contida.”
Os dois líderes concordaram em discutir os assuntos com mais detalhes durante a Assembleia Geral da ONU, que será realizada em Nova Iorque, em setembro.
“Erdogan também destacou a importância que a Türkiye atribui ao desenvolvimento da cooperação com a França e afirmou que a Türkiye continuará a tomar medidas para desenvolver as relações em diversos campos, particularmente na indústria de defesa”, acrescentou o comunicado.
França agradece à Türkiye
Enquanto isso, Macron afirmou, na plataforma X, que os dois líderes partilham o objetivo de encerrar a “guerra de agressão” da Rússia contra a Ucrânia, destacando a necessidade de “uma cessação das hostilidades e garantias de segurança robustas” para Kiev.
Ele agradeceu à Türkiye pela sua colaboração dentro da Coligação dos Dispostos.
Voltando-se para o Médio Oriente , Macron condenou o que descreveu como as recentes decisões do governo israelita de lançar uma nova ofensiva militar em Gaza e expandir os colonatos na Cisjordânia ocupada, particularmente na área E1.
Ele afirmou que tais ações “contradizem os esforços de paz” e levariam apenas a “um estado de guerra permanente.”
“O único caminho para a paz e segurança para todos na região passa por um cessar-fogo, a libertação de reféns, a entrega de ajuda humanitária e uma solução política”, disse Macron.
Ele observou que a França está a trabalhar em estreita colaboração com a Türkiye na preparação de uma conferência sobre a solução de dois Estados, que Paris co-presidirá, juntamente com a Arábia Saudita, em setembro, em Nova Iorque.