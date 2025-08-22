O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, discutiu o processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e os últimos acontecimentos em Gaza com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

Numa ligação telefónica na quinta-feira, a pedido da parte francesa, os dois líderes abordaram “as relações bilaterais entre a Türkiye e a França, o processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, os últimos desenvolvimentos em Gaza, bem como uma série de questões regionais e globais”, informou a Direção das Comunicações da Türkiye num comunicado na plataforma das redes sociais turca NSosyal.

Erdogan disse a Macron que a Türkiye continua os seus esforços para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia por meio de uma paz justa e observou que Ancara tem acompanhado de perto os contatos realizados no Alasca e em Washington, DC.

Ele também enfatizou que “a Türkiye está pronta para sediar quaisquer iniciativas voltadas para negociações de paz entre Ucrânia e Rússia.”

Em relação a Gaza, Erdogan destacou que a Türkiye está a trabalhar para garantir um cessar-fogo diante de uma “grande tragédia humanitária”, sublinhando que “a crescente imprudência de Israel em avançar com o seu plano de ocupação deve ser contida.”

Os dois líderes concordaram em discutir os assuntos com mais detalhes durante a Assembleia Geral da ONU, que será realizada em Nova Iorque, em setembro.

“Erdogan também destacou a importância que a Türkiye atribui ao desenvolvimento da cooperação com a França e afirmou que a Türkiye continuará a tomar medidas para desenvolver as relações em diversos campos, particularmente na indústria de defesa”, acrescentou o comunicado.