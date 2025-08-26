GUERRA EM GAZA
Catar: Ainda não há resposta israelita à proposta de cessar-fogo em Gaza
"Não há nenhuma resposta oficial por parte de Israel — nem aceitação, nem rejeição, nem apresentação de uma proposta alternativa", afirma um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Catar: Ainda não há resposta israelita à proposta de cessar-fogo em Gaza
Palestinianos lutando contra a fome em Gaza. / AA
26 de agosto de 2025

O Catar afirmou que Israel ainda não respondeu à recente proposta de cessar-fogo em Gaza aceite pelo Hamas.

“Estamos em contacto com todas as partes envolvidas na busca de um acordo de cessar-fogo, mas não há nenhuma resposta oficial de Israel — nem aceitação, nem rejeição, nem apresentação de uma proposta alternativa”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Majed Al Ansari, em declarações transmitidas pela estação de televisão Al Jazeera na terça-feira.

Ansari disse que os mediadores de Gaza estão em contacto diário para chegar a um acordo de cessar-fogo.

“Salientamos a necessidade de instar Israel a responder e a envolver-se seriamente”, afirmou. “Estamos à espera de uma resposta oficial de Israel à proposta.”

