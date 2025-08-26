O Catar afirmou que Israel ainda não respondeu à recente proposta de cessar-fogo em Gaza aceite pelo Hamas.

“Estamos em contacto com todas as partes envolvidas na busca de um acordo de cessar-fogo, mas não há nenhuma resposta oficial de Israel — nem aceitação, nem rejeição, nem apresentação de uma proposta alternativa”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Majed Al Ansari, em declarações transmitidas pela estação de televisão Al Jazeera na terça-feira.

Ansari disse que os mediadores de Gaza estão em contacto diário para chegar a um acordo de cessar-fogo.