Pelo menos um civil cambojano foi morto e outros cinco ficaram feridos durante confrontos na fronteira com a Tailândia, disse uma autoridade provincial cambojana, marcando o segundo dia de violência renovada entre as duas nações do Sudeste Asiático.

Meth Meas Pheakdey, porta-voz da administração provincial de Oddar Meanchey, disse que os combates ocorreram no distrito de Banteay Ampil, perto da área fronteiriça disputada.

Cerca de 1.500 famílias cambojanas foram evacuadas para áreas mais seguras, escreveu no Facebook.

Enquanto isso, o Ministério da Saúde da Tailândia afirma que 15 cidadãos tailandeses foram mortos no conflito com o Camboja até o início da sexta-feira.

Tensões explodem em conflito em grande escala

As tensões voltaram a aumentar em maio, quando tropas tailandesas e cambojanas trocaram tiros numa pequena zona fronteiriça disputada, reivindicada por ambos os lados.

Um soldado cambojano foi morto e cada país culpou o outro, insistindo que tinha agido em legítima defesa.

Embora ambos os governos tenham posteriormente concordado em diminuir a tensão, cada um continuou a ameaçar com ações retaliatórias não militares, mantendo as tensões elevadas.

A Tailândia impôs restrições mais rígidas ao longo da fronteira, suspendendo quase todas as travessias, exceto para estudantes, doentes e indivíduos com necessidades essenciais. Na quinta-feira, as autoridades tailandesas anunciaram o encerramento total da fronteira.

Em resposta, o Camboja proibiu filmes e programas de televisão tailandeses, suspendeu as importações de combustível, frutas e vegetais tailandeses e suspendeu algumas ligações internacionais de internet e fornecimento de energia da Tailândia.