POLÍTICA
2 min de leitura
UE diz ao Irão que a janela da diplomacia ainda está aberta para as negociações nucleares
A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, sublinha que o período oferece também uma oportunidade crucial para procurar soluções diplomáticas para o programa nuclear do Irão.
UE diz ao Irão que a janela da diplomacia ainda está aberta para as negociações nucleares
Kaja Kallas enfatizou que a contagem regressiva de 30 dias oferece uma oportunidade para buscar uma solução diplomática com o Irão. / AP
30 de agosto de 2025

As potências europeias iniciaram uma contagem regressiva de 30 dias que pode reimpor as sanções das Nações Unidas ao Irão. Mas a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, enfatizou que o período também representa uma oportunidade crítica para a diplomacia.

“Estamos a entrar numa nova fase com estes 30 dias, que agora também nos dão a oportunidade de realmente encontrar formas diplomáticas de chegar a uma solução”, disse Kallas aos jornalistas na sexta-feira. “Temos estes 30 dias para resolver as coisas.”

A medida da França, Reino Unido e Alemanha surge após semanas de advertências sobre as alegadas violações do Irão ao acordo nuclear de 2015, no qual Teerão se comprometeu a restringir o seu programa nuclear em troca do alívio das sanções internacionais. O mecanismo permite que as sanções que foram suspensas ao abrigo do acordo sejam restabelecidas se o Irão for considerado incumpridor.

“O Irão responderá apropriadamente”

Anteriormente, o Irão respondeu com cautela à proposta de 30 dias, alertando que “responderia de forma adequada” à ação, levantando preocupações de que a medida pudesse comprometer anos de diplomacia sustentada com o objectivo de uma resolução pacífica da crise nuclear.

Recomendado

No entanto, os responsáveis europeus continuam cautelosamente optimistas.

A ONU descreveu os próximos 30 dias como uma “janela de oportunidade” para chegar a um novo acordo.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noel Barrot, destacou a urgência de conter a escalada nuclear do Irão, ao mesmo tempo em que enfatizou que a medida “não sinaliza o fim da diplomacia”.

Espera-se que as próximas semanas sejam marcadas por intensas negociações diplomáticas, à medida que as potências europeias tentam evitar um novo confronto e garantir um acordo com Teerão antes que as sanções sejam automaticamente restabelecidas.

RelacionadoTRT Global - E3 alerta o Irão sobre sanções caso as negociações nucleares não sejam retomadas
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us