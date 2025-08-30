As potências europeias iniciaram uma contagem regressiva de 30 dias que pode reimpor as sanções das Nações Unidas ao Irão. Mas a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, enfatizou que o período também representa uma oportunidade crítica para a diplomacia.

“Estamos a entrar numa nova fase com estes 30 dias, que agora também nos dão a oportunidade de realmente encontrar formas diplomáticas de chegar a uma solução”, disse Kallas aos jornalistas na sexta-feira. “Temos estes 30 dias para resolver as coisas.”

A medida da França, Reino Unido e Alemanha surge após semanas de advertências sobre as alegadas violações do Irão ao acordo nuclear de 2015, no qual Teerão se comprometeu a restringir o seu programa nuclear em troca do alívio das sanções internacionais. O mecanismo permite que as sanções que foram suspensas ao abrigo do acordo sejam restabelecidas se o Irão for considerado incumpridor.

“O Irão responderá apropriadamente”

Anteriormente, o Irão respondeu com cautela à proposta de 30 dias, alertando que “responderia de forma adequada” à ação, levantando preocupações de que a medida pudesse comprometer anos de diplomacia sustentada com o objectivo de uma resolução pacífica da crise nuclear.