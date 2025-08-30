As potências europeias iniciaram uma contagem regressiva de 30 dias que pode reimpor as sanções das Nações Unidas ao Irão. Mas a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, enfatizou que o período também representa uma oportunidade crítica para a diplomacia.
“Estamos a entrar numa nova fase com estes 30 dias, que agora também nos dão a oportunidade de realmente encontrar formas diplomáticas de chegar a uma solução”, disse Kallas aos jornalistas na sexta-feira. “Temos estes 30 dias para resolver as coisas.”
A medida da França, Reino Unido e Alemanha surge após semanas de advertências sobre as alegadas violações do Irão ao acordo nuclear de 2015, no qual Teerão se comprometeu a restringir o seu programa nuclear em troca do alívio das sanções internacionais. O mecanismo permite que as sanções que foram suspensas ao abrigo do acordo sejam restabelecidas se o Irão for considerado incumpridor.
“O Irão responderá apropriadamente”
Anteriormente, o Irão respondeu com cautela à proposta de 30 dias, alertando que “responderia de forma adequada” à ação, levantando preocupações de que a medida pudesse comprometer anos de diplomacia sustentada com o objectivo de uma resolução pacífica da crise nuclear.
No entanto, os responsáveis europeus continuam cautelosamente optimistas.
A ONU descreveu os próximos 30 dias como uma “janela de oportunidade” para chegar a um novo acordo.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noel Barrot, destacou a urgência de conter a escalada nuclear do Irão, ao mesmo tempo em que enfatizou que a medida “não sinaliza o fim da diplomacia”.
Espera-se que as próximas semanas sejam marcadas por intensas negociações diplomáticas, à medida que as potências europeias tentam evitar um novo confronto e garantir um acordo com Teerão antes que as sanções sejam automaticamente restabelecidas.