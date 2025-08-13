França, Alemanha e Reino Unido informaram à ONU que estão dispostos a restabelecer as sanções contra o Irão, a menos que Teerão retome as negociações com a comunidade internacional sobre o seu programa nuclear, informou o Financial Times (FT) na terça-feira.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo E3 escreveram à ONU sobre o espectro das sanções “snapback”, a menos que Teerão tome medidas, de acordo com a reportagem.

“Deixamos claro que, se o Irão não estiver disposto a chegar a uma solução diplomática antes do final de agosto de 2025, ou não aproveitar a oportunidade de uma prorrogação, o E3 está preparado para acionar o mecanismo snapback”, escreveram os ministros na carta, a que o FT teve acesso.