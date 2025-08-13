POLÍTICA
1 min de leitura
E3 alerta o Irão sobre sanções caso as negociações nucleares não sejam retomadas
A carta foi divulgada depois de os três signatários europeus do acordo nuclear de 2015 terem realizado conversações com o Irão no mês passado, em Istambul, para retomar as negociações nucleares entre os EUA e o Irão.
E3 alerta o Irão sobre sanções caso as negociações nucleares não sejam retomadas
Macron, Presidente da França, Merz, Chanceler da Alemanha, e Starmer, Primeiro-Ministro do Reino Unido, se encontram em Haia. / Reuters
há 16 horas

França, Alemanha e Reino Unido informaram à ONU que estão dispostos a restabelecer as sanções contra o Irão, a menos que Teerão retome as negociações com a comunidade internacional sobre o seu programa nuclear, informou o Financial Times (FT) na terça-feira.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo E3 escreveram à ONU sobre o espectro das sanções “snapback”, a menos que Teerão tome medidas, de acordo com a reportagem.

“Deixamos claro que, se o Irão não estiver disposto a chegar a uma solução diplomática antes do final de agosto de 2025, ou não aproveitar a oportunidade de uma prorrogação, o E3 está preparado para acionar o mecanismo snapback”, escreveram os ministros na carta, a que o FT teve acesso.

Recomendado

O Presidente dos EUA, Donald Trump, que argumenta que Teerão não pode ter armas nucleares, abandonou unilateralmente o acordo nuclear com o Irão de 2015 em 2018, durante o seu primeiro mandato, embora os seus defensores afirmassem que estava a funcionar.

O Irão, no entanto, afirma que o seu programa nuclear tem fins pacíficos.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us