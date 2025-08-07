O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que as forças armadas devem cumprir quaisquer decisões tomadas pelo governo em Gaza, após relatos de crescentes divergências internas sobre a possibilidade de uma ocupação total do enclave bloqueado.

A declaração foi feita enquanto o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu se preparava para reunir o seu gabinete de segurança na quinta-feira para finalizar uma decisão sobre a expansão das operações em Gaza, que já se aproxima do 23º mês.

Netanyahu afirmou que derrotar o Hamas continua a ser uma condição para a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza.

Os media israelitas, citando autoridades que falaram anonimamente, relatou que altos funcionários de segurança alertaram contra a escalada da violência em áreas densamente povoadas, como a Cidade de Gaza e campos de refugiados, onde alegadamente estarão muitos dos reféns.

Na quarta-feira foram emitidas novas ordens de deslocamento forçado para áreas no norte e sul de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza e Khan Younis, onde as tropas israelitas disseram estar a preparar-se para "expandir o âmbito do combate".

Relatos sugerem um crescente desentendimento entre Netanyahu e comandantes militares, incluindo o chefe das forças armadas, o Tenente-General Eyal Zamir, que teria alertado numa reunião esta semana que uma ocupação total seria "cair numa armadilha".

A emissora pública Kan informou que Zamir expressou oposição durante uma reunião de segurança de três horas com Netanyahu, enquanto o Canal 12 relatou que ele propôs alternativas, como estratégias de cerco.

Numa publicação no X, o Ministro da Defesa Israel Katz reconheceu o papel de Zamir em aconselhar o governo, mas reiterou a obrigação do exército de seguir ordens: "Uma vez que as decisões são tomadas pelo escalão político, as IDF (Forças de Defesa de Israel) executarão as ordens com determinação e profissionalismo."

O líder da oposição, Yair Lapid, disse que pediu a Netanyahu para não ocupar Gaza, dizendo que essa é "uma ideia muito má... operacionalmente, moralmente e economicamente."