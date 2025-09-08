O Primeiro-Ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira nove novas medidas destinadas a interromper o “genocídio em Gaza”.
“O que Israel está a fazer não é defender-se, é exterminar uma população indefesa”, afirmou Sánchez num discurso transmitido na televisão.
Ele destacou que, embora a Espanha já aplique uma proibição de exportação de armas para Israel desde 2023, o governo agora legislará com urgência uma proibição “permanente”.
Madrid também proibirá que navios que transportem combustível para as forças israelitas utilizem portos espanhóis. Além disso, aeronaves que transportem material de defesa serão banidas do espaço aéreo espanhol.
Sánchez acrescentou que pessoas “diretamente envolvidas no genocídio, na violação de direitos humanos e em crimes de guerra em Gaza” serão proibidas de entrar em Espanha.
Outras medidas incluem a proibição de importações de colonatos israelitas ilegais na Cisjordânia ocupada e em Gaza, a limitação dos serviços consulares espanhóis aos cidadãos espanhóis que vivem nos territórios ocupados ao mínimo necessário, e o aumento da presença da Espanha em Rafah com tropas adicionais e novos projetos conjuntos com a Autoridade Palestina para fornecer alimentos e medicamentos.
A Espanha também aumentará a sua contribuição para a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) em €10 milhões (US$ 11,7 milhões) e comprometerá €150 milhões em ajuda humanitária adicional para Gaza em 2026.
“Sabemos que estas medidas não serão suficientes para pôr fim aos crimes de guerra, mas esperamos que sirvam para pressionar o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e aliviar o sofrimento do povo palestino”, disse Sánchez.
“A Espanha sozinha não pode parar a guerra, mas isto não significa que não possamos tentar.”