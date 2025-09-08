EUROPA
2 min de leitura
Primeiro-ministro espanhol anuncia nove medidas para parar o 'genocídio em Gaza'
"O que Israel está a fazer não é defender-se, é exterminar uma população indefesa", disse Pedro Sánchez.
Primeiro-ministro espanhol anuncia nove medidas para parar o 'genocídio em Gaza'
Madrid também proibirá que navios que transportem combustível para as forças israelitas utilizem portos espanhóis. / AA
8 de setembro de 2025

O Primeiro-Ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira nove novas medidas destinadas a interromper o “genocídio em Gaza”.

“O que Israel está a fazer não é defender-se, é exterminar uma população indefesa”, afirmou Sánchez num discurso transmitido na televisão.

Ele destacou que, embora a Espanha já aplique uma proibição de exportação de armas para Israel desde 2023, o governo agora legislará com urgência uma proibição “permanente”.

RelacionadoTRT Global - MNE de Espanha: "UE nunca reconhecerá a anexação unilateral de Gaza ou da Cisjordânia"

Madrid também proibirá que navios que transportem combustível para as forças israelitas utilizem portos espanhóis. Além disso, aeronaves que transportem material de defesa serão banidas do espaço aéreo espanhol.

Sánchez acrescentou que pessoas “diretamente envolvidas no genocídio, na violação de direitos humanos e em crimes de guerra em Gaza” serão proibidas de entrar em Espanha.

Recomendado

Outras medidas incluem a proibição de importações de colonatos israelitas ilegais na Cisjordânia ocupada e em Gaza, a limitação dos serviços consulares espanhóis aos cidadãos espanhóis que vivem nos territórios ocupados ao mínimo necessário, e o aumento da presença da Espanha em Rafah com tropas adicionais e novos projetos conjuntos com a Autoridade Palestina para fornecer alimentos e medicamentos.

A Espanha também aumentará a sua contribuição para a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) em €10 milhões (US$ 11,7 milhões) e comprometerá €150 milhões em ajuda humanitária adicional para Gaza em 2026.

“Sabemos que estas medidas não serão suficientes para pôr fim aos crimes de guerra, mas esperamos que sirvam para pressionar o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e aliviar o sofrimento do povo palestino”, disse Sánchez.

“A Espanha sozinha não pode parar a guerra, mas isto não significa que não possamos tentar.”

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us