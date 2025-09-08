O Primeiro-Ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira nove novas medidas destinadas a interromper o “genocídio em Gaza”.

“O que Israel está a fazer não é defender-se, é exterminar uma população indefesa”, afirmou Sánchez num discurso transmitido na televisão.

Ele destacou que, embora a Espanha já aplique uma proibição de exportação de armas para Israel desde 2023, o governo agora legislará com urgência uma proibição “permanente”.

Madrid também proibirá que navios que transportem combustível para as forças israelitas utilizem portos espanhóis. Além disso, aeronaves que transportem material de defesa serão banidas do espaço aéreo espanhol.

Sánchez acrescentou que pessoas “diretamente envolvidas no genocídio, na violação de direitos humanos e em crimes de guerra em Gaza” serão proibidas de entrar em Espanha.