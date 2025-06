A Rússia informou nesta terça-feira que uma avioneta dado como desaparecida após enviar um sinal de socorro sobre a região do Extremo Oriente do país foi encontrado, com todas as cinco pessoas a bordo vivas.

“O avião foi encontrado, todos estão vivos”, disse Yevgeny Perfilyev, Ministro da Ecologia, Gestão da Natureza e Florestas da República de Sakha, na Rússia, numa declaração no Telegram.

Anteriormente, a agência de notícias estatal russa TASS informou que um pequeno avião Antonov An-2 activou o seu sinal de localização de emergência enquanto “voava em prol da proteção florestal” no distrito de Tomponsky.

O distrito de Tomponsky, na República Sakha Oriental da Sibéria, é uma área vasta e escassamente povoada, caracterizada por um terreno em grande parte montanhoso e florestas densas.

Segundo a TASS, a autoridade russa da aviação civil, Rosaviatsia, estava a realizar esforços de busca e salvamento para encontrar o avião e as cinco pessoas a bordo.