O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o ex-Presidente Barack Obama de orquestrar um golpe contra ele, sugerindo que deveriam haver "consequências severas" e instando as autoridades a "irem atrás dele".

Falando ao lado do Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., no Salão Oval na terça-feira, Trump respondeu a uma pergunta sobre o investidor Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, que foi condenada por tráfico sexual infantil , desviando o foco para Obama.

"A caça às bruxas sobre a qual vocês deveriam estar a falar é que eles apanharam o Presidente Obama", disse ele.

"O que eles fizeram a este país... começando em 2016, mas... indo até 2020... eles tentaram manipular a eleição, e foram apanhados, e deveriam haver consequências muito severas por isso", afirmou Trump.

Ele também acusou Obama de envolvimento direto, declarando: "Obama foi apanhado diretamente... As suas ordens estão no papel. Os papéis estão assinados."

Trump sugeriu que o que as autoridades têm em mãos é mais do que evidências, mas uma "prova irrefutável de que Obama foi sedicioso, que Obama... estava tentando liderar um golpe".

Afirmou que Obama, em conjunto com a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e o ex-Presidente Joe Biden, esteva por trás de uma operação criminosa e que Obama era o "líder do esquema".

"O que eles fizeram em 2016 e 2020 é criminoso no mais alto nível", acrescentou.

"Eles tentaram roubar a eleição. Tentaram obscurecer a eleição. Fizeram coisas que ninguém jamais imaginou, nem mesmo em outros países", disse ele.

'Tentativa fraca de distração'

O gabinete de Obama divulgou uma declaração para rebater as alegações "bizarras" e "ultrajantes".

"Por respeito ao cargo da Presidência, o nosso gabinete não costuma dignificar com uma resposta os constantes disparates e desinformações que saem da Casa Branca. Mas estas afirmações são suficientemente ultrajantes para merecerem uma resposta. Estas alegações bizarras são ridículas e uma fraca tentativa de distração", afirmou.

Obama rejeitou as alegações do governo Trump de que ele manipulou relatórios de inteligência sobre a interferência russa na eleição de 2016.

A Diretora da Inteligência Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, divulgou um relatório na última sexta-feira detalhando supostas fraudes eleitorais e acusou os envolvidos de participarem numa "conspiração traiçoeira".

"Nada no documento emitido na semana passada contradiz a conclusão amplamente aceite de que a Rússia trabalhou para influenciar a eleição presidencial de 2016, mas não conseguiu manipular votos com sucesso. Essas conclusões foram confirmadas num relatório de 2020 pelo Comité de Inteligência do Senado bipartidário, liderado pelo então presidente Marco Rubio", afirmou o comunicado do gabinete de Obama.

Obama tem sido um alvo frequente de Trump. Em 2011, ele acusou o então presidente Obama de não ter nascido nos Estados Unidos, o que levou Obama a divulgar uma cópia da sua certidão de nascimento.