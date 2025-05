Quando uma tripulação só de mulheres - com estrelas pop como Katy Perry na lista de convidados - fez uma viagem de 11 minutos ao espaço e regressou, foi saudada como um marco histórico para a “emancipação das mulheres” na ciência e na exploração.

Mas sejamos honestos: isto não é um progresso, é um espetáculo. São bilionários a brincar aos astronautas enquanto o resto do mundo arde.

E quem embarcou exatamente nesta última “missão de empoderamento”?

A maioria dos tripulantes nem sequer eram astronautas, investigadores ou profissionais do espaço.

Eram celebridades e civis ultra-ricos - escolhidos mais pelos seus seguidores do que por qualquer contribuição para a ciência. Toda a missão foi preparada para as relações públicas e marcada como um empoderamento.

Estamos a ser alimentados com manchetes sobre brindes de champanhe em gravidade zero enquanto, na Terra, as mulheres estão a perder o direito de falar, escolher e viver livremente.

Seja no Afeganistão, onde os talibãs proíbem o direito das mulheres à educação, ou nos EUA, onde livres-pensadoras como Rumeysa Ozturk estão a ser detidas arbitrariamente apenas por apoiarem a causa palestiniana.

É um espetáculo grotesco - um passeio de elite mascarado de progresso social. Querem que aplaudamos, que sintamos admiração, que chamemos a isto “inspirador” - mas não há nada de inspirador numa manobra de relações públicas que distrai da profunda desigualdade, injustiça e corrupção enraizadas na nossa vida quotidiana.

Um gozo puro

Tudo isto acontece no meio de uma crise global do custo de vida.

Nos Estados Unidos, quase metade dos americanos vive de salário em salário. No Reino Unido e na Europa, milhões de pessoas debatem-se com dificuldades para pagar o aquecimento, a habitação e as compras. O Banco Mundial refere que mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo ainda vivem com menos de 2,15 dólares por dia.

Enquanto as elites flutuam em órbita, milhões de pessoas estão também a ser esmagadas pelo peso da guerra, da pobreza e das deslocações.

Veja-se o Sudão, por exemplo. A ONU lançou recentemente um apelo humanitário de 6 mil milhões de dólares para responder àquela que está a ser descrita como a maior crise de deslocados do mundo. Até agora, menos de 10% desse objectivo foi cumprido. Mais de 25 milhões de pessoas - metade da população - precisam de ajuda humanitária. Uma criança morre a cada duas horas nos campos de deslocados.

Em Gaza, mais de 10 mil mulheres foram mortas desde outubro de 2023, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde.

E a ONU afirma que, desde que Israel quebrou o cessar-fogo, os ataques aéreos mataram 100 crianças todos os dias. As mulheres grávidas e os recém-nascidos estão a suportar especialmente o peso dos ataques israelitas em curso.

Um relatório de 49 páginas da ONU, de março, refere os ataques contra maternidades, instalações de cuidados de saúde e uma clínica de fertilização in vitro em Gaza, bem como as restrições ao fornecimento de alimentos e medicamentos, que “destruíram parcialmente a capacidade reprodutiva dos palestinianos em Gaza”.

Mas claro, vamos maravilhar-nos com estrelas pop a flutuar no espaço.

A nível mundial, as necessidades humanitárias estão a explodir. Em 2024, a ONU pediu 47 mil milhões de dólares para responder a crises em todo o mundo - apenas para manter as pessoas vivas.

A ONU não conseguiu angariar nem metade desse montante. Os cortes no financiamento significam que as pessoas em Gaza, no Haiti, no Iémen, no Congo e no Afeganistão estão a ser afastadas das filas de alimentos, das tendas médicas e dos cuidados de trauma.

Neste contexto, assistir a bilionários a fazerem-se passar por exploradores enquanto estrelas pop sorriem para as câmaras é mais do que descontextualizado: é ofensivo.

Enquanto alguns poucos orbitam o planeta com equipamento de marca, mais de 4,5 mil milhões de pessoas — mais de metade do mundo — não têm acesso a serviços de saúde essenciais.

Dos ricos, para os ricos

Entretanto, a riqueza global dos bilionários aumentou 2 biliões de dólares em 2024, três vezes mais rápido do que no ano anterior, acrescentando cerca de 5,7 mil milhões de dólares por dia.

A Blue Origin não divulgou publicamente o custo do voo, embora o seu website indique que os depósitos para reservar um lugar num próximo voo são de 150.000 dólares.

E se o primeiro bilhete vendido para um voo espacial da Blue Origin for uma indicação clara, os lugares custarão provavelmente milhões. A oferta vencedora de 28 milhões de dólares veio de um leilão com 7.600 licitantes registados em 159 países.

Assim, à medida que o sofrimento humano aumenta, esta procura luxuosa do turismo espacial contrasta fortemente com as necessidades crescentes de milhares de milhões de pessoas na Terra.

Se nos preocupamos com o empoderamento das mulheres, financiemos maternidades em Gaza e escolas para raparigas no Sudão.

E não, isto não é apenas “cinismo”. É contexto.

Se queremos verdadeiramente celebrar o progresso, temos de deixar de glorificar os projectos de vaidade que servem os ultra-ricos e começar a abordar as verdadeiras crises que a maioria do mundo enfrenta.

Estas acrobacias espaciais não se destinam a alargar os limites da exploração - destinam-se a criar distracções enquanto a desigualdade, a injustiça e o sofrimento continuam a devastar vidas na Terra.

Enquanto não mudarmos o nosso foco do espetáculo para soluções reais, continuaremos a orbitar o mesmo caminho sem saída enquanto o mundo arde lá em baixo.

Se só os ricos se podem dar ao luxo de sonhar, então que tipo de progresso estamos realmente a celebrar?