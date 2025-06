Os sul-coreanos elegeram o candidato do Partido Democrático (DP), Lee Jae-myung, como o novo presidente do país para um mandato de cinco anos, numa votação crucial desencadeada por uma tentativa frustrada do seu antecessor, Yoon Suk-yeol, de invocar a lei marcial em dezembro passado.

Lee, 61 anos, garantiu mais de 49% dos votos na terça-feira para se tornar o 14º presidente da Coreia do Sul, de acordo com a Yonhap News, citando a autoridade eleitoral. Até recentemente, ele enfrentava desafios legais e políticos no seu caminho para a presidência.

A participação eleitoral provisória, incluindo votos antecipados e no exterior, ficou em 79,4%, a mais alta em 28 anos, de acordo com o Korea JoongAng Daily. A última eleição presidencial em 2022 teve uma participação de 77,1%.

Após a contagem dos votos, Lee obteve 49,42% dos votos.

Lee derrotou Kim Moon-soo, do Partido do Poder Popular, atualmente no poder.

As autoridades eleitorais da Coreia do Sul declararam-no oficialmente o novo presidente do país pouco depois de Kim admitir a derrota.

Entre os obstáculos legais, que ainda lançam uma longa sombra sobre o seu futuro político, estão alegações de corrupção, abuso de poder e falsas declarações.

O recém-eleito presidente também enfrenta um novo julgamento por ter feito falsas declarações durante a sua campanha presidencial de 2022.

Advogado de direitos humanos que se tornou político, ele foi absolvido no caso em março deste ano por um tribunal de apelação, abrindo caminho para sua candidatura à presidência.

No entanto, algumas semanas antes da votação de terça-feira, a Suprema Corte do país anulou a absolvição e enviou o caso de volta ao Tribunal Superior para um novo julgamento.

Operário e defensor dos direitos humanos

Nascido em 1963 numa aldeia montanhosa em Andong, província de Gyeongsang do Norte, o ex-líder do DP trabalhou numa fábrica em Seongnam após o ensino básico para sustentar a sua família.

Aos 13 anos, Lee sofreu uma lesão permanente no braço quando uma prensa esmagou o seu pulso na fábrica onde trabalhava.

Sendo o quinto de cinco filhos e duas filhas, Lee passou nos exames para o liceu e a universidade em 1978 e 1980, respetivamente.

Os seus pais e uma das suas irmãs ganhavam a vida a limpar casas de banho públicas.

Ele estudou Direito na Universidade Chung-Ang com uma bolsa integral e passou no exame da Ordem dos Advogados em 1986.

Lee casou-se com a sua esposa, Kim Hye-kyung, em 1992, e tem dois filhos com ela.

Trabalhou como advogado de direitos humanos durante quase duas décadas antes de entrar na política em 2005.

Incursões na política e um sobrevivente

Lee juntou-se ao Partido Social-Liberal Uri, predecessor do DP e partido no poder na época.

Ele foi Presidente da Câmara da cidade de Seongnam, província de Gyeonggi, entre 2010 e 2018, e governador provincial de 2018 a 2021.

Mais tarde, foi eleito membro da Assembleia Nacional pela cidade de Incheon em junho de 2022.

Lee tentou pela primeira vez concorrer às eleições presidenciais como candidato do DP em 2017, mas perdeu as primárias para o ex-presidente Moon Jae-in.

Ele conseguiu garantir a candidatura do partido para a eleição presidencial de 2022, mas perdeu para Yoon por uma margem mínima de 0,73%.

Em janeiro de 2024, Lee sobreviveu a uma tentativa de assassinato, quando foi esfaqueado no pescoço durante um evento público.

De acordo com as autoridades, a tentativa de assassinato tinha como objetivo impedi-lo de se tornar presidente.

Num livro de memórias recente, Lee descreveu sua infância como “miserável”, já que a sua origem pobre atraiu o desprezo dos membros da classe alta da Coreia do Sul.

Mas a sua carreira política conturbada, combinada com um estilo político otimista, rendeu-lhe o apoio dos eleitores da classe média e trabalhadora.

Lee é o primeiro presidente do DP a ter um parlamento favorável, que tem o poder de vetar as políticas do chefe do executivo.

Durante a sua liderança do DP, o partido conquistou a maioria no parlamento de 300 cadeiras no ano passado.