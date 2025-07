O número de mortos das cheias no centro do Texas subiu para 51.

Entre os desaparecidos estão 27 raparigas do acampamento de verão Camp Mystic.

O Administrador da Cidade de Kerrville, Dalton Rice, disse que poderia haver mais pessoas desaparecidas na região.

"Estamos a olhar para isto de duas formas: os desaparecidos conhecidos, que são as 27... Não vamos adicionar mais números porque simplesmente não sabemos", disse na mesma conferência de imprensa.

Numa conferência de imprensa, o Governador do Texas, Greg Abbott, disse que estava a expandir a declaração de desastre do estado e que estava a solicitar recursos federais adicionais do Presidente dos EUA, Donald Trump.

O chefe do Departamento de Gestão de Emergências do Texas, Nim Kidd, disse que equipas aéreas, terrestres e aquáticas estavam a percorrer toda a extensão do Rio Guadalupe à procura de sobreviventes e dos corpos dos mortos.

"Continuaremos a busca até que todos os que estão desaparecidos sejam encontrados", disse.

As cheias começaram na sexta-feira quando chuva equivalente a meses caiu numa questão de horas, fazendo com que o Rio Guadalupe subisse 8 metros em 45 minutos.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que estava prevista mais chuva e que "o escoamento excessivo pode resultar em cheias de rios, ribeiros, riachos e outros locais baixos e propensos a inundações."

Em Kerrville no sábado, o normalmente calmo Guadalupe estava a fluir rapidamente, as suas águas turvas cheias de destroços.

"A água chegou ao topo das árvores. Cerca de 10 metros", disse o residente local Gerardo Martinez, de 61 anos. "Carros, casas inteiras estavam a descer ao rio."

As cheias repentinas, que ocorrem quando o solo não consegue absorver a chuva torrencial, não são invulgares.

Mas os cientistas dizem que nos últimos anos a crise climática causada pelo homem tornou os eventos meteorológicos extremos como cheias, secas e ondas de calor mais frequentes e mais intensos.

Devastação no acampamento de verão Camp Mystic

No sábado, o Xerife Leitha disse que 27 crianças de campo de férias de cristão no acampamento de verão Camp Mystic no condado inundado de Kerr ainda estavam desaparecidas. Cerca de 750 raparigas estavam inscritas no campo de férias.

Os meios de comunicação americanos relataram que 4 das raparigas desaparecidas estavam mortas, citando as suas famílias.

O acampamento, localizado nas margens do Guadalupe, era um retrato de desordem, com cobertores, colchões, ursos de peluche e outros pertences espalhados pelos edifícios.

As janelas das cabanas do acampamento estavam partidas, aparentemente pela força da água.

O acampamento de verão Heart O' The Hills, localizado cerca de 1,6 km do Camp Mystic, confirmou no sábado que a sua diretora Jane Ragsdale estava entre os mortos.

'Um dia difícil'

O Administrador da Cidade de Kerrville, Dalton Rice, disse que os socorristas estavam a enfrentar condições "muito difíceis".

"Começámos as operações terrestres cerca das 8:00 horas da manhã (1300 GMT) esta manhã", disse, alertando os residentes para não lançarem as suas próprias buscas.

Rice acrescentou que não se sabia quantas pessoas poderiam ter estado a visitar a área popular do acampamento e recusou-se a dar um número geral de quantas pessoas estavam desaparecidas.

Funcionários do estado e locais alertaram os residentes para não se deslocarem para a área, que inclui parques de acampamento espalhados ao longo do rio, com dezenas de estradas intransitáveis.

Vídeos nas redes sociais mostraram casas e árvores arrastadas pela cheia repentina causada pela chuva intensa durante a noite, com cerca de até 30 centímetros da chuva, 1/3 da precipitação anual média do Condado de Kerr.

Com os socorristas a espalharem-se pela região, Joe Herring, o presidente da câmara municipal de Kerrville, apelou a comunidade a unir-se.

"As pessoas precisam de saber que hoje será um dia difícil. Será um dia difícil", disse, com a voz embargada.