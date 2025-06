O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou esta sexta-feira que a espiral de violência desencadeada pelos ataques de Israel pode prejudicar a região e a Europa em termos de migração e da possibilidade de fugas nucleares.

Numa chamada telefónica com o Chanceler alemão Friedrich Merz, Erdogan afirmou que as disputas nucleares com o Irão devem ser resolvidas através de conversações e avisou que o ataque de Israel aumentou seriamente as ameaças à segurança regional, de acordo com a Direção das Comunicações da Türkiye.

“O nosso Presidente também avisou que a espiral de violência desencadeada pelos ataques de Israel poderia ter um impacto negativo na região e na Europa, particularmente em termos de potenciais ondas de migração e consequências nucleares”, disse a Direção das Comunicações no X.

O Presidente Erdogan afirmou que o conflito, que começou com o ataque de Israel ao Irão, elevou a ameaça à segurança regional ao mais alto nível.

Os dois líderes também discutiram as relações bilaterais e as questões regionais, acrescentou.